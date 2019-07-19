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РИА Новости

Названы города с самым загрязненным воздухом

Вчера, 09:16
23171
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
В список вошли 22 города, общая численность населения которых составляет 5,1 миллиона человек. Это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
В большинстве перечисленных населенных пунктов расположены крупные промышленные предприятия.
При этом в перечень не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом.
В Росгидромете добавили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.
Улан-Удэ
17 июня, 08:54
Росгидромет назвал самые солнечные города
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Общество
Популярные комментарии
Все намного проще: Сибирь как колониальная территория, с которой выкачиваются полезные ископаемые, в абсолютном большинстве открытым способом.Также работает масса заводов с низким качеством оочистки отходов. А зачем это надо? Людям? Да кто их нынче рассматривает иначе как рабов на производствах? Капитализьм и его апологеты - олигархи-кровососы ничего кроме денег не видят. А по хорошему в Сибири за счет массового загрязнения они должны каждому приплачивать 15000 рублей просто за то, что там живут. начиная от младенцев до стариков. Кто против?
19 июля, 11:50
InGood FitRu
2110003
В списке уже не первый год четыре города Красноярского края. Красноярск- единственный город-миллионник, все ТЭЦ которого работают на угле. Регион не бедный, золото, алюминий, уголь... Даже газ добывается в Красноярском крае, но проще его транспортировать в Европу и Китай. Ах, да, на трубу средства выделили. Теперь выбросы из этой трубы не будут рассеиваться с высоты в 275 метров, нет ветров. Вывод и мое мнение РИА все равно не пропустит, как это обычно делает.
19 июля, 10:03
660.tatyana.russia
1410003
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