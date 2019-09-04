Депутаты, проголосовавшие за обсуждение переноса Brexit, изгнаны из фракции

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Депутаты-консерваторы, проголосовавшие вопреки призыву британского премьера Бориса Джонсона за изменение повестки парламента на среду, в качестве наказания лишились права представлять партию, подтвердил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.

Ранее во вторник палата общин высказалась за изменение повестки с тем, чтобы открыть путь законопроекту, обязывающему премьера просить переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения с ЕС. Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС.

По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября. Призыва Джонсона не послушались 21 депутат от фракции тори, в том числе недавний канцлер Филип Хаммонд, бывшие министры и внук Уинстона Черчилля Николас Соамс.

После драматических событий вокруг Brexit число депутатов во фракции консерваторов сократилось до 289 мест. После выборов 2017 года у тори было 317 мест в парламенте. Независимых кандидатов стало 36, и теперь это третья крупнейшая фракция в парламенте.