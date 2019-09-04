Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против – 301. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.

"Лидер оппозиции упрашивал провести выборы на протяжении двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за очередную бессмысленную отсрочку Brexit, это (выборы - ред.) будет единственным способом разрешения ситуации", - отметил премьер, выступая по итогам голосования палаты общин.

"И я подтверждаю, что предложение будет внесено завтра", - добавил он.

Внеочередные выборы, как считают оппоненты премьера, позволят Джонсону "повесить" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев, одновременно предоставив ему шанс упрочить позиции Консервативной партии в парламенте и беспрепятственно вывести страну из ЕС без соглашения.

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов. Учитывая, что лидер лейбористов Джереми Корбин неоднократно призывал правительство провести выборы, шансы у Джонсона на их проведение достаточно высоки. Корбин, между тем, уверен в успехе своей партии.