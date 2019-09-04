Британские депутаты поменяли повестку парламента для переноса срока Brexit

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit.

За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против – 301.

Законопроект, требующий от премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.