Трамп может наказать Зеленского, забрав у него деньги МВФ

Читать мнения американских "специалистов по борьбе с Россией и Трампом" — удовольствие сомнительное, но иногда полезное. Ибо они в силу самой своей профессии обязаны замечать в действиях официального Вашингтона любые признаки слабости, особенно когда речь идет о поддержке "украинского проекта".

Вот и на этот раз они заметили то, что многие предпочли проигнорировать. Из встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Владимиром Зеленским специалисты сделали однозначный вывод о том, что официальный Вашингтон хочет "отпасовать" Украину Евросоюзу, снять с себя ответственность за судьбу киевского режима и продвинуть четкий месседж о том, что Евросоюз должен стать первой скрипкой в преодолении украинского кризиса.

Американское агентство деловой информации Bloomberg пересказывает ключевые тезисы Пенса, который, напомним, прилетел в Польшу на встречу с Зеленским вместо Трампа, тем самым подчеркнув снижение уровня отношений между двумя странами : "Вице-президент США Майк Пенс сказал, что американский народ "поддерживает Украину", но европейские страны должны делать больше, чтобы помочь бывшей советской республике. США "несли на себе ношу" Украины, и "мы гордимся этим", сказал Пенс журналистам в понедельник в Варшаве: "Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед".

Примечательно то, каким образом эту позицию интерпретирует (точнее, переводит с дипломатического на обывательский), например, Джулия Дэвис (антироссийский эксперт Атлантического совета и одна из самых ярких профессиональных русофобок американского медиасообщества): "Пенс доставляет сообщение Трампа: США "несли на себе ношу" Украины. <...> Перевод: попрощайтесь с американской помощью".

К счастью, все проблемы (а они, бесспорно, есть) по линии Вашингтон — Киев никак не связаны с отношениями между Белым домом и Кремлем. Было бы, конечно, приятно, если бы именно желание как-то нормализовать отношения с Россией побуждало администрацию Трампа к попыткам "переписать" украинский конфликт и ответственность за поиски решения с себя на более договороспособных европейских лидеров. Но в таком случае это желание зависело бы от конъюнктуры американо-российских отношений, а это — крайне волатильная материя. На самом деле действия администрации Трампа прекрасно вписываются в логику совершенно другого конфликта, и этот конфликт вообще не имеет отношения к Москве. Он полностью завязан на внутреннюю американскую политику и поведение украинской политической элиты. Давайте восстановим цепь событий до встречи Пенса с Зеленским, причем сделаем это без конспирологии, используя исключительно материалы мейнстримных американских СМИ.

Двадцать первого августа наиболее влиятельное американское издание The New York Times сообщило о том, что у администрации Зеленского возникли серьезные проблемы в процессе переговоров с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

The New York Times четко описывает требования "юриста по особым поручениям" американского лидера: "В течение последних нескольких недель мистер Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с главным представителем нового президента Украины, призвав его администрацию активизировать расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для мистера Трампа. Во-первых, предприняли ли украинские чиновники шаги для нанесения ущерба избирательной кампании Трампа во время выборов 2016 года? Во-вторых, было ли что-то "неуместное" в совпадении дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине и должности его сына в (украинской. — Прим. авт.) газовой компании? Мы уже писали об этом конфликте и даже перечислили (основываясь на материалах и подозрениях американских журналистов), каким образом Зеленского могут наказать за невыполнение требований Трампа, для которого эта история является принципиальным вопросом и носит не столько геополитический, сколько сугубо личный характер. Это особенно важно в контексте широко известной особенности американского президента — он физиологически неспособен забыть и простить действия, направленные против него лично.

Список "наказаний Зеленского" состоял из трех пунктов: "блокирование военной помощи Украине, отмена встреч на высоком уровне (например, личный визит Зеленского к Трампу вполне может не состояться, если не будет продолжено "дело Байдена"), лишение дипломатической поддержки в "мирных переговорах" по донбасскому кризису". На тот момент (с точки зрения российских интересов) этот список мог показаться слишком оптимистичным, но администрация Трампа превзошла все ожидания, видимо, исходя из желания наглядно показать официальному Киеву серьезность своих намерений.

Уже 28 августа американское издание Politico сообщает : "Администрация Трампа притормаживает выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву, раздражая законодателей и сторонников поддержки Украины, которые утверждают, что финансирование имеет решающее значение для сдерживания России. Президент Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как "Инициатива содействия безопасности на Украине", чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов, сообщил Politico высокопоставленный чиновник администрации (президента)."

После этого Трамп под предлогом флоридского урагана отменил визит в Польшу, несмотря на уже подготовленный для него королевский (в прямом смысле) замок и на предполагаемую встречу с Зеленским. Вместо Трампа туда отправился вице-президент Пенс, то есть предсказание об отмене встречи с Трампом тоже сбылось. И на добивание — так, чтобы всем все было понятно — Пенс потребовал от Евросоюза заняться Украиной и пожаловался на украинскую коррупцию, что было интерпретировано как снижение дипломатической поддержки со стороны Вашингтона и перечеркивало все заявления антироссийского "ястреба" Болтона, недавно пытавшегося в Киеве поднять дух администрации Зеленского.

Из заявления о недовольстве коррупцией и формулировки "проверить, предоставляется ли военная помощь Киеву в интересах США" можно вывести предположение о том, каким будет следующий шаг в плане принуждения Зеленского к сотрудничеству. А именно: если на Украине администрация Трампа вдруг захочет обнаружить страшную коррупцию, в том числе на уровне правительства, госструктур и силовых структур, то естественным продолжением станет блокирование выделения денег Киеву по программе МВФ. Предлог заморозки финансирования будет железным и неоспоримым: "денег Украине давать нельзя, там их разворуют". А продавить это решение через совет директоров МВФ (международной организации с штаб-квартирой в Вашингтоне и блокирующим пакетом голосов у США) администрация Трампа, скорее всего, сможет, даже если Евросоюз будет против. У нас есть неплохие шансы понаблюдать за увлекательным экспериментом: на сколько хватит решимости администрации Зеленского сопротивляться требованиям Руди Джулиани при отключенном финансировании от МВФ. Что пересилит? Экономический кризис или страх перед кланом Хиллари Клинтон, который отомстит от души в том случае, если выиграет на американских президентских выборах 2020 года?