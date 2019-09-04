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РИА Новости

"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком

08:00 04.09.2019 (обновлено: 10:05 04.09.2019)
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© Фото : сообщество "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"Александр Сатлаев
Александр Сатлаев
© Фото : сообщество "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Алтайские оперативники уже месяц разыскивают экс-следователя Александра Сатлаева, обвиняемого в очередном изнасиловании. Летом 2015-го его уже отправляли за решетку за серию аналогичных преступлений, но спустя четыре года отпустили. На свободе маньяк продержался недолго и вновь взялся за старое. О похождениях оборотня в погонах — в материале РИА Новости.

Mitsubishi и модельная стрижка

В ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула неизвестный молодой человек напал на девушку. Изнасиловав ее, он быстро скрылся с места происшествия, а пострадавшая добралась до квартиры и вызвала полицию. Личность подозреваемого оперативники установили уже на следующий день.
Им оказался 27-летний житель Горно-Алтайска Александр Сатлаев. "Его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск, — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. — А также заочно предъявили обвинение по статье "Изнасилование" и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу".
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В ориентировке, распространенной полицейскими, указано, что подозреваемый носит модельную стрижку и передвигается на автомобиле Mitsubishi Lancer. Его поисками сейчас занимаются оперативники не только Алтайского края, но и соседних регионов, в том числе Республики Алтай, откуда родом Сатлаев. Впрочем, если учесть, что сам он был сотрудником силовых структур и отлично знает методы оперативно-разыскной деятельности, поймать его будет непросто.

Ночной охотник

На должность старшего следователя следственного отдела по городу Горно-Алтайск регионального управления СКР выпускник Алтайской академии экономики и права Александр Сатлаев пришел в 2012-м, сразу после окончания вуза. Той же зимой он совершил первое изнасилование.
Нападения стали повторяться с пугающей регулярностью и вызвали панику в 60-тысячном городке. "Все преступления Сатлаев совершал рано утром, поздно вечером или ночью, — говорилось в обвинительном заключении. — Перемещаясь по городу, он высматривал одиноких женщин, нападал на них сзади, сжимал рукой шею и, подавив сопротивление, принуждал к совершению насильственного полового акта".
© РИА Новости / Александр КряжевВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на город Горно-Алтайск
Правда, свои действия он не всегда доводил до конца — если девушка упорно сопротивлялась или поблизости появлялись случайные прохожие, насильник оставлял жертву и спешно покидал место преступления. Так, в одном из эпизодов завершить задуманное ему помешал грузовик, приехавший во двор за мусором.
Тем временем количество нападений росло, а поиски маньяка успеха не приносили. Более того, по одному из совершенных Сатлаевым преступлений доследственную проверку проводил он сам. "Сотрудник СК уговорил потерпевшую не обращаться с официальным заявлением и склонил ее написать объяснение о том, что ничего не произошло, — добавляют в Генпрокуратуре. — После чего вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".
Вышли на след преступника лишь год спустя благодаря записям с камер видеонаблюдения. После очередного изнасилования в объектив попал его автомобиль. Сатлаева задержали и сразу уволили со службы. Расследование уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс, поручили сотрудникам центрального аппарата СКР.
© РИА НовостиФоторобот подозреваемого в нападении на женщину появился в Горно-Алтайске
Фоторобот подозреваемого в нападении на женщину появился в Горно-Алтайске
© РИА Новости
Фоторобот подозреваемого в нападении на женщину появился в Горно-Алтайске
Сразу после ареста оборотня в погонах на пенсию ушли руководитель СУ СКР по Республике Алтай и его заместитель. Впрочем, в ведомстве отметили, что эти события между собой никак не связаны. Кроме того, в отставку подал отец задержанного — председатель Чемальского районного суда Андрей Сатлаев, занимавший эту должность три года.

Неудавшееся исправление

Сатлаева обвинили в изнасиловании четырех женщин, семи покушениях на изнасилование и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он признался лишь в одном из вышеперечисленных преступлений, однако следователям удалось доказать почти все эпизоды, кроме трех покушений.
Летом 2015-го Горно-Алтайский городской суд приговорил маньяка к шести годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на семилетнем сроке. Отбывать наказание преступник отправился в исправительную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле.
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Отсидев два года, Сатлаев подал первое прошение об условно-досрочном освобождении, однако его отклонили. В течение следующих двух лет осужденный написал еще пять аналогичных заявлений. В феврале 2019-го судья Тагилстроевского суда удовлетворил ходатайство об УДО, и уже этой весной экс-следователь вернулся домой. Но, судя по всему, не исправился.
"Как правило, совершив первое преступление, маньяк уже не может остановиться, поэтому нападения будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят, — считает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов. — Это больные люди, очень часто с отклонениями на сексуальной почве, которые не могут получить удовлетворение нормальным способом. Причины самые разные — например, детская психологическая травма".
Эксперт также утверждает, что вычислить серийников, как правило, достаточно трудно: "Они совершенно не отличаются от обычных людей — с виду законопослушные, семейные, имеют нормальную работу. Словом, ничем не выделяются из толпы".
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Добавим, что многие однокурсники Сатлаева, узнав о его "подвигах", очень удивились, так как, по их словам, Александр никогда не был обделен женским вниманием и производил впечатление вполне адекватного молодого человека.
Если насильника все-таки поймают, его ждет суд и, скорее всего, тюремный срок. Вопрос в том, сколько ему дадут на этот раз и сможет ли он вновь выйти по УДО.
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СКРСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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