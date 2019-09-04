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РИА Новости

"Граждане второго сорта" голосуют за "Альтернативу для Германии"

08:00 04.09.2019 (обновлено: 08:01 04.09.2019)
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© AP Photo / DPA/ Gregor FischerСторонники партии "Альтернатива для Германии"
Сторонники партии Альтернатива для Германии
© AP Photo / DPA/ Gregor Fischer
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Прошедшие в двух федеральных землях Германии (Саксонии и Бранденбурге) парламентские выборы вызвали несколько странную реакцию как в самой ФРГ, так и на Западе в целом: с одной стороны, нервно-алармистские восклицания, а с другой — откровенно облегченный вздох и даже некоторую радость.
В принципе, итоги голосования укладываются в устойчивый тренд последних лет.
"Альтернатива для Германии" сильно улучшила результаты, выйдя на второе место в обоих регионах. В Саксонии практически в три раза укрепила позиции (на прошлых выборах получила 9,7 процента голосов, на нынешних — 27), в Бранденбурге — почти удвоила (было 12, стало 23,7 процента).
В свою очередь, правящие партии продолжили терять популярность. В Саксонии ХДС набрала 32,1 процента (минус 7,3), а в Бранденбурге СДПГ снизила показатели до 26,2 (минус 5,7).
Изображение на карнавале в Дюссельдорфе лидера партии Альтернатива для Германии Александра Гауланда
2 сентября, 17:50Акценты
Игра вторым номером. "АдГ" встает на востоке. ГерманииНемецкая машина явно страдает разбалансировкой. Правящий альянс еще кое-как удерживает руль, но колеса его уже не слушаются. Особенно правое.
Ответ на вопрос "а чему тут радоваться властям и остальному политическому мейнстриму?" очень прост: они боялись, что все будет еще хуже.
Соцопросы последних недель указывали на серьезные шансы "Альтернативы" на победу. Разумеется, даже если бы партия заняла первое место, это бы ни в малейшей степени не помогло ей встать во главе соответствующих земель. АдГ в любом случае не получила бы необходимого для самостоятельного формирования правительств числа голосов, а прочие партии еще до выборов категорически отвергли возможность коалиции с "ультраправыми популистами".
В общем, главенствующему положению ХДС и СДПГ ничего не угрожало.

Другое дело, что победа АдГ стала бы очень неприятным прецедентом, символизировала бы усугубление кризиса всей партийно-политической системы Германии и его переход на новый уровень. Так что сохранившееся лидерство стало для ХДС и СДПГ действительно подарком и принесло их лидерам несказанное облегчение, даже несмотря на необходимость формировать коалиционные правительства.

Что же касается тревожных мнений и прогнозов о продолжающемся наступлении популистов-радикалов на западную демократию, тут история, пожалуй, даже более интересная. Понятно, что во всем виновата Россия, но западные аналитики ныне активно говорят о феномене, выходящем далеко за рамки набившей оскомину "руки Кремля". Вернее, вскрывается, что влияние Москвы куда глубже, нежели полагали раньше.
После выборов ключевые западные СМИ дружно (CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, Le Monde и так далее) обратили внимание на пропасть между Западной и Восточной Германией.
Предвыборная кампания в Бранденбурге
9 августа, 08:00РИА Новости
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После объединения страны в 1990 году перекос между бывшими ГДР и ФРГ в разных сферах довольно долго был в центре внимания специалистов в области политики и экономики.
Самые болезненные по сей день, конечно, социально-экономические вопросы. На востоке большинство значимых показателей, включая уровень доходов населения, безработицу и развитие регионов, заметно хуже. Отмечается также неформальная дискриминация выходцев из бывшей ГДР. В той же Саксонии две трети избирателей заявляют, что ощущают себя "гражданами второго сорта".

Тем не менее в последние годы на Западе чаще акцентировали внимание на постепенном сглаживании проблем. Ангела Меркель стала ярчайшим примером того, что бывший гражданин ГДР может достичь в единой Германии любых высот и страна превратилась в образец успешного преодоления противоречий и интеграции в единое целое прежде разрозненных частей.

Однако мантры и заговоры не помогли. О расколе вновь вспомнили, причем теперь еще и в политическом аспекте.
В Восточной Германии популярность АдГ заметно выше, чем на западе страны. Нынешний успех партии в двух федеральных землях, входивших в состав ГДР, в очередной раз это подтвердил. Кроме того, эксперты отмечают, что там "Альтернатива" еще и более радикальна, ее сторонники не стесняются своих взглядов и даже активно проявляют их в "токсичных" (цитата из статьи в The New York Times) антииммигрантских выступлениях.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает перед союранием Конфедерации ассоциаций работодателей Германии во время Дня работодателей в Берлине, Германия. 22 ноября 2018
22 ноября 2018, 16:32РИА Новости
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При этом многие признают, что и на западе страны миграционной политикой Меркель недовольны, просто там об этом меньше говорят, а фактор "неприличности" АдГ влияет на уровень поддержки партии. На подобном фоне население восточных земель не боится и не стесняется открыто выражать собственные взгляды, и это заводит специалистов в тупик: что делать с сообществом, не желающим играть по правилам политкорректности?
Понятное дело, немцы, даже восточные — это не русские, и глубокомысленных рассуждений об их рабской, авторитарной и ксенофобской сущности в западных СМИ не найти. Все ограничивается аккуратной констатацией того, что население бывшей ГДР серьезно отличается от западногерманских сограждан, и выражением тревоги по поводу последствий для всей государственно-политической системы Германии.
Спустя почти 30 лет после ликвидации ГДР ее наследие вновь становится значимым фактором для германской политики и государства. Наверное, именно так выглядит в немецком исполнении пословица про "выстрел в прошлое из винтовки", который возвращается выстрелом из пушки.
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ХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)The Wall Street JournalАнгела МеркельГерманияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Из Германии это смотрится гораздо трагичнее. Идёт настоящая травля АдГ во всех СМИ, а ведь эта партия третья по численности в бундестаге. Это про "демократию". АдГ не просто "неприличная" партия. Её называют нацистской и человеконенавистнической. А голосуют за неё как на Востоке, так и на Западе. Какое же у правящей верхушки презрение к миллионам бюргерам, посмевшим иметь иное, чем к неё, мнение!
4 сентября, 09:04
nnativa56
3330002
Как обычно, парочка неудачников-совков жалуются, а у нас это преподносят, как кризис вселенского масштаба.
4 сентября, 10:13
IIfifay
3010020
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