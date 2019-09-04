"Граждане второго сорта" голосуют за "Альтернативу для Германии"

Прошедшие в двух федеральных землях Германии (Саксонии и Бранденбурге) парламентские выборы вызвали несколько странную реакцию как в самой ФРГ, так и на Западе в целом: с одной стороны, нервно-алармистские восклицания, а с другой — откровенно облегченный вздох и даже некоторую радость.

В принципе, итоги голосования укладываются в устойчивый тренд последних лет.

"Альтернатива для Германии" сильно улучшила результаты, выйдя на второе место в обоих регионах. В Саксонии практически в три раза укрепила позиции (на прошлых выборах получила 9,7 процента голосов, на нынешних — 27), в Бранденбурге — почти удвоила (было 12, стало 23,7 процента).

В свою очередь, правящие партии продолжили терять популярность. В Саксонии ХДС набрала 32,1 процента (минус 7,3), а в Бранденбурге СДПГ снизила показатели до 26,2 (минус 5,7).

Ответ на вопрос "а чему тут радоваться властям и остальному политическому мейнстриму?" очень прост: они боялись, что все будет еще хуже.

Соцопросы последних недель указывали на серьезные шансы "Альтернативы" на победу. Разумеется, даже если бы партия заняла первое место, это бы ни в малейшей степени не помогло ей встать во главе соответствующих земель. АдГ в любом случае не получила бы необходимого для самостоятельного формирования правительств числа голосов, а прочие партии еще до выборов категорически отвергли возможность коалиции с "ультраправыми популистами".

В общем, главенствующему положению ХДС и СДПГ ничего не угрожало.

Другое дело, что победа АдГ стала бы очень неприятным прецедентом, символизировала бы усугубление кризиса всей партийно-политической системы Германии и его переход на новый уровень. Так что сохранившееся лидерство стало для ХДС и СДПГ действительно подарком и принесло их лидерам несказанное облегчение, даже несмотря на необходимость формировать коалиционные правительства.

Что же касается тревожных мнений и прогнозов о продолжающемся наступлении популистов-радикалов на западную демократию, тут история, пожалуй, даже более интересная. Понятно, что во всем виновата Россия, но западные аналитики ныне активно говорят о феномене, выходящем далеко за рамки набившей оскомину "руки Кремля". Вернее, вскрывается, что влияние Москвы куда глубже, нежели полагали раньше.

После объединения страны в 1990 году перекос между бывшими ГДР и ФРГ в разных сферах довольно долго был в центре внимания специалистов в области политики и экономики.

Самые болезненные по сей день, конечно, социально-экономические вопросы. На востоке большинство значимых показателей, включая уровень доходов населения, безработицу и развитие регионов, заметно хуже. Отмечается также неформальная дискриминация выходцев из бывшей ГДР. В той же Саксонии две трети избирателей заявляют , что ощущают себя "гражданами второго сорта".

Тем не менее в последние годы на Западе чаще акцентировали внимание на постепенном сглаживании проблем. Ангела Меркель стала ярчайшим примером того, что бывший гражданин ГДР может достичь в единой Германии любых высот и страна превратилась в образец успешного преодоления противоречий и интеграции в единое целое прежде разрозненных частей.

Однако мантры и заговоры не помогли. О расколе вновь вспомнили, причем теперь еще и в политическом аспекте.

В Восточной Германии популярность АдГ заметно выше, чем на западе страны. Нынешний успех партии в двух федеральных землях, входивших в состав ГДР, в очередной раз это подтвердил. Кроме того, эксперты отмечают, что там "Альтернатива" еще и более радикальна, ее сторонники не стесняются своих взглядов и даже активно проявляют их в "токсичных" (цитата из статьи в The New York Times) антииммигрантских выступлениях.

При этом многие признают, что и на западе страны миграционной политикой Меркель недовольны, просто там об этом меньше говорят, а фактор "неприличности" АдГ влияет на уровень поддержки партии. На подобном фоне население восточных земель не боится и не стесняется открыто выражать собственные взгляды, и это заводит специалистов в тупик: что делать с сообществом, не желающим играть по правилам политкорректности?

Понятное дело, немцы, даже восточные — это не русские, и глубокомысленных рассуждений об их рабской, авторитарной и ксенофобской сущности в западных СМИ не найти. Все ограничивается аккуратной констатацией того, что население бывшей ГДР серьезно отличается от западногерманских сограждан, и выражением тревоги по поводу последствий для всей государственно-политической системы Германии.