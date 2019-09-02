Немецкие правые прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Бранденбурге

БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Единственный победитель на выборах в Саксонии и Бранденбурге – это правая партия "Альтернатива для Германии", заявил на брифинге в Берлине сопредседатель партии Йорг Мойтген.

"Очевидно, что единственный победитель на этих двух выборах – это "Альтернатива для Германии". Всем остальные партии явно в минусе, кроме "Зеленых", которые получили небольшой плюс, но много меньше, чем прогнозировалось", - сказал Мойтген, добавив, что результаты "Альтернативы", которая "сумела удвоить свой результат (по сравнению с прошлыми выборами – ред.) в одной земле и почти утроить – в другой", "не могут не делать счастливыми".

По словам Мойтгена, "Альтернатива" не является "партией протеста", у правых есть "разработанная программа, которая касается всех областей политики". Он добавил, что правые сделали избирателям "правдоподобное и аутентичное" предложение на выборах. Мойтген пообещал, что в качестве оппозиции "Альтернатива" "станет еще сильнее, и будет противостоять правительственным альянсам, которые будут еще более хрупким, если такие альянсы вообще будут возможны", рассчитывает в Саксонии и Бранденбурге на "прекрасную парламентскую работу".