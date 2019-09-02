Немецкие правые прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Бранденбурге

БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Единственный победитель на выборах в Саксонии и Бранденбурге – это правая партия "Альтернатива для Германии", заявил на брифинге в Берлине сопредседатель партии Йорг Мойтген.
"Очевидно, что единственный победитель на этих двух выборах – это "Альтернатива для Германии". Всем остальные партии явно в минусе, кроме "Зеленых", которые получили небольшой плюс, но много меньше, чем прогнозировалось", - сказал Мойтген, добавив, что результаты "Альтернативы", которая "сумела удвоить свой результат (по сравнению с прошлыми выборами – ред.) в одной земле и почти утроить – в другой", "не могут не делать счастливыми".
+++ 1⃣. Hochrechnung zu den #Landtagswahlen! +++— Alternative für 🇩🇪 Deutschland (@AfD) September 1, 2019
➡️ #Sachsen: 27,3 % (ARD) / 27,5 % (ZDF) 💪
➡️ #Brandenburg: 22,7 % (ARD) / 24,1 % (ZDF)💪#LtwBB #LtwSn #LtwBB19 #LtwSn19 #Sachsenwahl #LtwSachsen #Urban #Kalbitz pic.twitter.com/vVoBwcmqA6
По словам Мойтгена, "Альтернатива" не является "партией протеста", у правых есть "разработанная программа, которая касается всех областей политики". Он добавил, что правые сделали избирателям "правдоподобное и аутентичное" предложение на выборах. Мойтген пообещал, что в качестве оппозиции "Альтернатива" "станет еще сильнее, и будет противостоять правительственным альянсам, которые будут еще более хрупким, если такие альянсы вообще будут возможны", рассчитывает в Саксонии и Бранденбурге на "прекрасную парламентскую работу".
Придерживающаяся жесткого антимиграционного курса партия "Альтернатива для Германии" в воскресенье заняла второе место на двух важных региональных выборах – в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии и Бранденбурга. Несмотря на то, что традиционным центристским партиям, Христианско-демократическому союзу и Социал-демократической партии Германии, удалось с небольшим отрывом от правых набрать наибольшее количество голосов, сформировать правительства в обеих землях будет сложно, так как обе партии ранее заявили об отказе от коалиции с "Альтернативой". По предварительным данным, в Саксонии правые получили 27,5%, это их лучший результат на земельных выборах в ФРГ. У ХДС – 32,1% поддержки. В Бранденбурге "Альтернатива" предварительно набирает 23,5%, у СДПГ – 26,2%.