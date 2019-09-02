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РИА Новости

Немецкие правые прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Бранденбурге

11:16 02.09.2019
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© AFP 2019 / Christof Stache Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия
Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия
© AFP 2019 / Christof Stache
Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Единственный победитель на выборах в Саксонии и Бранденбурге – это правая партия "Альтернатива для Германии", заявил на брифинге в Берлине сопредседатель партии Йорг Мойтген.
"Очевидно, что единственный победитель на этих двух выборах – это "Альтернатива для Германии". Всем остальные партии явно в минусе, кроме "Зеленых", которые получили небольшой плюс, но много меньше, чем прогнозировалось", - сказал Мойтген, добавив, что результаты "Альтернативы", которая "сумела удвоить свой результат (по сравнению с прошлыми выборами – ред.) в одной земле и почти утроить – в другой", "не могут не делать счастливыми".
По словам Мойтгена, "Альтернатива" не является "партией протеста", у правых есть "разработанная программа, которая касается всех областей политики". Он добавил, что правые сделали избирателям "правдоподобное и аутентичное" предложение на выборах. Мойтген пообещал, что в качестве оппозиции "Альтернатива" "станет еще сильнее, и будет противостоять правительственным альянсам, которые будут еще более хрупким, если такие альянсы вообще будут возможны", рассчитывает в Саксонии и Бранденбурге на "прекрасную парламентскую работу".
Придерживающаяся жесткого антимиграционного курса партия "Альтернатива для Германии" в воскресенье заняла второе место на двух важных региональных выборах – в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии и Бранденбурга. Несмотря на то, что традиционным центристским партиям, Христианско-демократическому союзу и Социал-демократической партии Германии, удалось с небольшим отрывом от правых набрать наибольшее количество голосов, сформировать правительства в обеих землях будет сложно, так как обе партии ранее заявили об отказе от коалиции с "Альтернативой". По предварительным данным, в Саксонии правые получили 27,5%, это их лучший результат на земельных выборах в ФРГ. У ХДС – 32,1% поддержки. В Бранденбурге "Альтернатива" предварительно набирает 23,5%, у СДПГ – 26,2%.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
29 августа, 09:13РИА Новости
Выборы на востоке Германии не приведут к отставке Меркель, уверен эксперт
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ХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Берлин (земля)ГерманияБерлин (город)В мире
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