Азия на острове Русском. Какие сюрпризы готовит ВЭФ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В среду во Владивостоке стартует юбилейный, пятый Восточный экономический форум. С 4 по 6 сентября на острове Русском развернется Азия — ожидается прибытие лидеров Китая, Японии, Монголии, Малайзии. Главным же высокопоставленным гостем станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, который намерен увеличить товарооборот с Россией в три раза. Впрочем, Западу тоже нашлось место на мероприятии.

"Руси хинди"

Четыре года назад, когда стартовал первый Восточный экономический форум, президент России прилетел из столицы Китая в четыре утра по местному времени и ближе к полудню выступал на сцене. Все происходило стремительно: встреча следовала за встречей, а российско-китайские переговоры перетекли из деловых помещений в здание океанариума. Своего часа ждали американские актеры Памела Андерсон и Стивен Сигал. Они-то, пожалуй, и были основными медийными гостями форума. С политической точки зрения первый ВЭФ был представлен не столь ярко. С экономической, впрочем, тоже не пестрел. Но за пять лет ситуация изменилась. И визиты первых лиц теперь длятся не несколько часов, а минимум несколько дней.

В первый день пребывания в Приморье Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. К подписанию подготовлено более двух десятков документов, они затрагивают и торгово-инвестиционную сферу, и сотрудничество в области промышленности, и ВТС, а также образование и культуру. Из символических жестов — российский лидер передаст индийскому премьеру марку, посвященную 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда", построенные там корабли в перспективе могут использоваться для доставки российской нефти и СПГ в Индию. В вечерней программе — неформальный ужин тет-а-тет с участием лишь переводчиков. "В ходе таких бесед предельно откровенно, доверительно обсуждаются основные международные и региональные проблемы, координация на международной арене", — рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В тот же день Путин проведет заседание Госсовета "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года".

Центральное событие следующего дня — пленарное заседание форума с участием президентов России, Монголии, премьер-министров Индии, Малайзии и Японии. В своей речи российский лидер расскажет о планах развития Дальнего Востока, затронет вопросы стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и соблюдения принципов свободной торговли на основе норм ВТО, недопустимости ограничений и санкций, мешающих торгово-экономическим связям. После пленарки гости отправятся на турнир по дзюдо.

И наконец, 6 сентября Путин встретится с представителями общественности и обсудит вопросы развития Дальнего Востока.

Миллиардные инвестиции Китая

Индия станет главным гостем ВЭФ, однако индийская делегация в составе 73 человек будет только четвертой по численности на форуме. В прошлом году почетным гостем и главой китайской делегации был председатель КНР Си Цзиньпин. Он уже выступал в России в качестве основного гостя на другом экономическом форуме — Петербургском. А во Владивостоке делегацию из Китая в количестве 183 человек возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Вместе с российским вице-премьером Юрием Трутневым он проведет заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в регионе свои проекты реализуют 45 компаний с китайскими инвестициями: десять — на территориях опережающего развития и 35 — в режиме свободного порта. Общий объем заявленных инвестиций по проектам превышает 172 миллиарда рублей.

У стран общие не только бизнес-планы. В "нулевой" день ВЭФ вице-премьер Константин Чуйченко, выступая на российско-китайском медиафоруме, отметил, что СМИ обеих стран сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на западных рынках. "Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай — крупнейшим медийным рынком Азии. Мы обладаем крайне успешными интернет-ресурсами на национальных языках. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики", — сказал Чуйченко.

© РИА Новости / Александр Кряжев Участники бизнес-диалога “Россия — Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017 © РИА Новости / Александр Кряжев Участники бизнес-диалога “Россия — Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017

Ни Курил, ни мирного договора

Единственный зарубежный лидер, посетивший все ВЭФ начиная с 2016 года, — премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что и тематика встреч за пять лет осталась без изменений: обсуждать будут экономическое сотрудничество и мирный договор. Сопровождать японского премьера будет традиционно наиболее представительная делегация из 220 чиновников, дипломатов и бизнесменов — в этом аспекте самой многообещающей ожидается закрытая встреча руководства "Роснефти" и крупнейших японских компаний.

А вот прорыва в переговорах с Японией по мирному договору Москва не ждет. Позиции двух стран пока значительно расходятся, заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Процесс относительно заключения мирного договора длительный, совершенно очевидно, что он займет много времени. "Будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", — уточнил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Моргулов информировал, что очередной раунд консультаций по вопросам безопасности между Россией и Японией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Токио на следующей неделе. В ходе встреч с японскими коллегами будут обсуждаться в том числе вызывающие озабоченность в Москве вопросы, связанные с военным строительством в Японии и деятельностью японо-американского военного союза.

Южнокорейскую делегацию во Владивостоке возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Обе страны подпишут с российскими ведомствами и компаниями ряд соглашений.

Присутствие на мероприятии подтвердили 18 американских компаний. Среди них такие гиганты, как IBM, Mastercard, AECOM. Последняя спроектировала в России "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, стадион "Открытие Арена" в Москве.

Не слишком Дальний Восток

Традиционно ВЭФ обращает внимание и на развитие собственно Дальневосточного региона. Эксперты, представители власти и бизнеса будут искать пути совершенствования проектов "Дальневосточный гектар", "Свободный порт Владивосток", "Территория опережающего развития". Вице-премьер Трутнев отметил, что в регионе необходимо обеспечить темпы экономического роста до шести процентов в год (сейчас этот показатель на уровне четырех процентов) и повысить качество жизни дальневосточников. Есть острые вопросы в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, их необходимо решать, подчеркнул он.

В этом году свой экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции на "Дальневосточной улице" (выставка, растянувшаяся вдоль побережья) покажут одиннадцать российских регионов, в том числе новички — Бурятия и Забайкальский край, в 2018 году вошедшие в состав Дальневосточного федерального округа. Обновленный павильон Приморья напоминает по форме морскую раковину. Камчатка в прошлом году привлекла внимание комплексом зданий, имитирующих икринки лососевых, а нынче экспозиция разместилась в гигантском крабе. В павильоне Республики Саха (Якутия) гостей ждет сюрприз — розыгрыш настоящих бриллиантов, открытый для любого из посетителей. Обещали привезти и чудо науки — клонированную лайку.