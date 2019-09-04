На территории кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума

Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке.

Цель проведения форума – содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председателем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.

Первый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.

В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения.

Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года . В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем — Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.



Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность". По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность".

В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи.

Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

На форуме было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.