Деловая программа ВЭФ будет включать более 70 мероприятий

Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Более 70 деловых мероприятий пройдут в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Фонд Росконгресс.

"В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа форума состоит из четырех основных тематических блоков: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни", - говорится в сообщении.

Центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

"Деловая программа ВЭФ-2019 включает разнообразные форматы, которые позволяют обеспечить самый высокий уровень дискуссий и практическую результативность форума", – приводится Фонд Росконгресс слова советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.

Также в рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.