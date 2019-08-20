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РИА Новости

Деловая программа ВЭФ будет включать более 70 мероприятий

13:44 20.08.2019 (обновлено: 15:32 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Более 70 деловых мероприятий пройдут в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Фонд Росконгресс.
"В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа форума состоит из четырех основных тематических блоков: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни", - говорится в сообщении.
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Центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.
"Деловая программа ВЭФ-2019 включает разнообразные форматы, которые позволяют обеспечить самый высокий уровень дискуссий и практическую результативность форума", – приводится Фонд Росконгресс слова советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.
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Также в рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Восточный экономический форум-2019Восточный экономический форумНарендра МодиСиндзо АбэВладимир ПутинВладивостокЕвропаРоссияЭкономика
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