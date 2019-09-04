Взрыв жилого дома в Буйнакске (1999)

4 сентября 1999 года в 21.45 в Буйнакске (военный городок в Дагестане) был взорван пятиэтажный жилой дом по улице Шихсаидова (бывшая Леваневского), в котором жили семьи офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ.

Всего в результате теракта погибли 64 человека, в том числе дети, более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Взрывом были разрушены четыре подъезда дома.

Жертв могло быть больше, так как террористы готовили еще один теракт, которого удалось избежать благодаря своевременному вмешательству силовиков, успевших разминировать вторую грузовую машину ЗиЛ-130, припаркованную в Буйнакске между военным госпиталем и жилым домом. В грузовике было около 100 килограммов тротила. Часовой механизм взрывателя был настроен на 01 час 30 минут 5 сентября 1999 года.

По факту взрыва жилого дома прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело

По версии следствия, теракт в Буйнакске был заказан международным террористом Хаттабом. Вторгшиеся в Новолакский район Дагестана отряды ваххабитов оказались в осаде в районе сел Карамахи и Чабанмахи. Чтобы отвлечь внимание, силы и средства федеральных войск и обеспечить прорыв со стороны Чечни новых отрядов боевиков на выручку окруженным, планировалось взорвать в Буйнакске жилой дом, где проживали семьи военнослужащих, а также единственный в регионе военный госпиталь.

В начале сентября 1999 года террористы загрузили в Сержень-Юрте в "КамАЗ" мешки со взрывчатыми веществами и сахаром. В пути машину несколько раз досматривали милиционеры, однако содержимое мешков ни у кого не вызвало подозрений.

В Буйнакске гремучую смесь перегрузили в две другие машины – ГАЗ-53 и ЗиЛ-130. Первую машину под вечер припарковали к жилому дому по улице Шихсаидова , вторую – к госпиталю.

По данным следствия, взрыв жилого дома был совершен группой лиц аварской национальности, куда входили Иса и Зайнутдин Зайнутдиновы, Алисултан и Магомед Салиховы, Абдулкадыр Абдулкадыров и др.

В ходе следствия выяснилось, что все террористы прошли диверсионную подготовку у полевого командира Багаутдина Дагестани, принимали участие в боях с федеральными войсками в августе 1999 года в приграничных с Чечней районах Дагестана.

В мае 2000 года один из главных исполнителей теракта, Иса Зайнутдинов, вместе с несколькими ваххабитами был схвачен сотрудниками уголовного розыска на съемной квартире в Махачкале. В сентябре того же года в Махачкалу из Баку был доставлен Алисултан Салихов – другой основной фигурант дела.

В декабре 2000 года в Верховном суде Дагестана началось слушание дела о взрыве жилого дома в Буйнакске.

Согласно материалам следствия, за совершенное преступление террористам должны были заплатить триста тысяч долларов. Но получили они только половину, поскольку удалось подорвать лишь одну, а не две машины со взрывчаткой, как планировалось.

Обвиняемые не признали своей вины . Они заявили, что все показания дали под сильным физическим давлением.

19 марта 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил организаторов и исполнителей теракта Алисултана Салихова и Ису Зайнутдинова к пожизненному заключению.

Сын Исы Зайнутдинова Зайнутдин и Махач Абдусамедов, также помогавшие террористам, были приговорены к трем годам тюрьмы, но попали под амнистию и были освобождены из-под стражи в зале суда.

21 января 2002 года Верховный суд России подтвердил приговоры Верховного суда Дагестана в отношении осужденных за взрыв жилого дома в Буйнакске. Коллегия по уголовным делам ВС РФ отклонила кассационные жалобы и оставила без изменений приговоры трем осужденным. В отношении четвертого осужденного – Исы Зайнутдинова кассационная инстанция переквалифицировала часть статей обвинения , не изменив при этом меру наказания – пожизненное заключение.

2 мая 2001 года в Казахстане был задержан и выдан российским властям еще один фигурант "буйнакского дела" – Зиявудин Зиявудинов. Вместе с Исой Зайнутдиновым и Магомедом Салиховым он перевозил на "КамАЗе" смертоносный груз из лагеря боевиков в Сержень-Юрте в Дагестан. Зиявудинов, по мнению следствия, принимал непосредственное участие в установке машин у жилого дома и недалеко от военного госпиталя. Помимо участия в теракте Зиявудинову инкриминировались участие в незаконных вооруженных формированиях, вооруженном мятеже, незаконное ношение оружия, изготовление взрывного устройства, убийство и ряд менее тяжких преступлений.

Зиявудинов заявил , что участвовал в перегрузке мешков с "КамАЗа" на ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, не зная об их предназначении. Свою причастность к взрыву дома он категорически отрицал.

9 апреля 2002 года Верховный суд Дагестана приговорил Зиявудина Зиявудинова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

12 ноября 2004 года при попытке перехода государственной границы с Азербайджаном был задержан последний фигурант дела – Магомед Салихов. Ему было предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в терроризме, организации преступного сообщества, убийстве людей.

Салихов в 2006 году дважды представал перед Верховным судом Дагестана и дважды (в январе и ноябре) был оправдан судом присяжных по обвинению в организации террористического акта взрыва жилого дома в Буйнакске (за слабостью доказательств и процессуальными нарушениями в суде).

В апреле 2007 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, вынесенный Верховным судом Дагестана в ноябре 2006 года.

Перед третьим процессом в феврале 2008 года Салихов не явился в суд и скрылся в неизвестном направлении.

В ноябре 2008 года в ходе спецоперации Магомед Салихов был убит

4 сентября 2000 года, спустя год после трагедии, в Буйнакске на месте взрыва жилого дома был открыт памятник