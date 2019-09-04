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РИА Новости

Взрыв жилого дома в Буйнакске (1999)

02:11 04.09.2019
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© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкТраурный митинг в память о жертвах теракта в Буйнакске
Траурный митинг в память о жертвах теракта в Буйнакске
© РИА Новости / NewsTeam
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4 сентября 1999 года в 21.45 в Буйнакске (военный городок в Дагестане) был взорван пятиэтажный жилой дом по улице Шихсаидова (бывшая Леваневского), в котором жили семьи офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ.
Всего в результате теракта погибли 64 человека, в том числе дети, более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Взрывом были разрушены четыре подъезда дома.
Взрывчатое вещество массой около 2,7 тонн находилось в грузовике ГАЗ-53, припаркованном возле жилого дома
Жертв могло быть больше, так как террористы готовили еще один теракт, которого удалось избежать благодаря своевременному вмешательству силовиков, успевших разминировать вторую грузовую машину ЗиЛ-130, припаркованную в Буйнакске между военным госпиталем и жилым домом. В грузовике было около 100 килограммов тротила. Часовой механизм взрывателя был настроен на 01 час 30 минут 5 сентября 1999 года.
По факту взрыва жилого дома прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело.
По версии следствия, теракт в Буйнакске был заказан международным террористом Хаттабом. Вторгшиеся в Новолакский район Дагестана отряды ваххабитов оказались в осаде в районе сел Карамахи и Чабанмахи. Чтобы отвлечь внимание, силы и средства федеральных войск и обеспечить прорыв со стороны Чечни новых отрядов боевиков на выручку окруженным, планировалось взорвать в Буйнакске жилой дом, где проживали семьи военнослужащих, а также единственный в регионе военный госпиталь.
В начале сентября 1999 года террористы загрузили в Сержень-Юрте в "КамАЗ" мешки со взрывчатыми веществами и сахаром. В пути машину несколько раз досматривали милиционеры, однако содержимое мешков ни у кого не вызвало подозрений.
В Буйнакске гремучую смесь перегрузили в две другие машины – ГАЗ-53 и ЗиЛ-130. Первую машину под вечер припарковали к жилому дому по улице Шихсаидова, вторую – к госпиталю.
По данным следствия, взрыв жилого дома был совершен группой лиц аварской национальности, куда входили Иса и Зайнутдин Зайнутдиновы, Алисултан и Магомед Салиховы, Абдулкадыр Абдулкадыров и др.
В ходе следствия выяснилось, что все террористы прошли диверсионную подготовку у полевого командира Багаутдина Дагестани, принимали участие в боях с федеральными войсками в августе 1999 года в приграничных с Чечней районах Дагестана.
В мае 2000 года один из главных исполнителей теракта, Иса Зайнутдинов, вместе с несколькими ваххабитами был схвачен сотрудниками уголовного розыска на съемной квартире в Махачкале. В сентябре того же года в Махачкалу из Баку был доставлен Алисултан Салихов – другой основной фигурант дела.
В декабре 2000 года в Верховном суде Дагестана началось слушание дела о взрыве жилого дома в Буйнакске.
Согласно материалам следствия, за совершенное преступление террористам должны были заплатить триста тысяч долларов. Но получили они только половину, поскольку удалось подорвать лишь одну, а не две машины со взрывчаткой, как планировалось.
Обвиняемые не признали своей вины. Они заявили, что все показания дали под сильным физическим давлением.
19 марта 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил организаторов и исполнителей теракта Алисултана Салихова и Ису Зайнутдинова к пожизненному заключению.
Нанятые для перегона машин и разгрузки "КамАЗа" Абдулкадыр Абдулкадыров и Магомед Магомедов получили по девять лет лишения свободы.
Сын Исы Зайнутдинова Зайнутдин и Махач Абдусамедов, также помогавшие террористам, были приговорены к трем годам тюрьмы, но попали под амнистию и были освобождены из-под стражи в зале суда.
21 января 2002 года Верховный суд России подтвердил приговоры Верховного суда Дагестана в отношении осужденных за взрыв жилого дома в Буйнакске. Коллегия по уголовным делам ВС РФ отклонила кассационные жалобы и оставила без изменений приговоры трем осужденным. В отношении четвертого осужденного – Исы Зайнутдинова кассационная инстанция переквалифицировала часть статей обвинения, не изменив при этом меру наказания – пожизненное заключение.
2 мая 2001 года в Казахстане был задержан и выдан российским властям еще один фигурант "буйнакского дела" – Зиявудин Зиявудинов. Вместе с Исой Зайнутдиновым и Магомедом Салиховым он перевозил на "КамАЗе" смертоносный груз из лагеря боевиков в Сержень-Юрте в Дагестан. Зиявудинов, по мнению следствия, принимал непосредственное участие в установке машин у жилого дома и недалеко от военного госпиталя. Помимо участия в теракте Зиявудинову инкриминировались участие в незаконных вооруженных формированиях, вооруженном мятеже, незаконное ношение оружия, изготовление взрывного устройства, убийство и ряд менее тяжких преступлений.
Зиявудинов заявил, что участвовал в перегрузке мешков с "КамАЗа" на ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, не зная об их предназначении. Свою причастность к взрыву дома он категорически отрицал.
9 апреля 2002 года Верховный суд Дагестана приговорил Зиявудина Зиявудинова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
12 ноября 2004 года при попытке перехода государственной границы с Азербайджаном был задержан последний фигурант дела – Магомед Салихов. Ему было предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в терроризме, организации преступного сообщества, убийстве людей.
Салихов в 2006 году дважды представал перед Верховным судом Дагестана и дважды (в январе и ноябре) был оправдан судом присяжных по обвинению в организации террористического акта взрыва жилого дома в Буйнакске (за слабостью доказательств и процессуальными нарушениями в суде).
В апреле 2007 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, вынесенный Верховным судом Дагестана в ноябре 2006 года.
Перед третьим процессом в феврале 2008 года Салихов не явился в суд и скрылся в неизвестном направлении.
В ноябре 2008 года в ходе спецоперации Магомед Салихов был убит.
Организатор преступления Хаттаб был уничтожен в 2002 году в результате специальной операции, проведенной ФСБ в Чеченской Республике.
4 сентября 2000 года, спустя год после трагедии, в Буйнакске на месте взрыва жилого дома был открыт памятник.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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