В ЛНР назвали провокацией вывешивание украинских флагов в нейтральной зоне

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал провокацией вывешивание флагов в нейтральной зоне на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже в ЛНР и Киеве заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
"Украина, вывесив флаги на мосту на Станице Луганской, совершила очередную грубую политическую провокацию. Снова мы видим, что вместо того, чтобы ремонтировать и помогать людям, киевские политики предпочитают пиар", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.
Пасечник уверен, что "своими действиями Украина грубо нарушила договоренности, достигнутые в Минске 17 июля". Он напомнил, что стороны конфликта договорились не использовать мост на КПП для политической деятельности.
"Эта провокация направлена на срыв всех мирных усилий республики по улучшению жизни людей и на срыв вполне реальной позитивной повестки завтрашнего заседания контактной группы", - считает глава республики.