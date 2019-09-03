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РИА Новости

В ЛНР назвали провокацией вывешивание украинских флагов в нейтральной зоне

23:40 03.09.2019 (обновлено: 05:02 04.09.2019)
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© РИА НовостиРаботы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал провокацией вывешивание флагов в нейтральной зоне на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже в ЛНР и Киеве заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
"Украина, вывесив флаги на мосту на Станице Луганской, совершила очередную грубую политическую провокацию. Снова мы видим, что вместо того, чтобы ремонтировать и помогать людям, киевские политики предпочитают пиар", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.
Пасечник уверен, что "своими действиями Украина грубо нарушила договоренности, достигнутые в Минске 17 июля". Он напомнил, что стороны конфликта договорились не использовать мост на КПП для политической деятельности.
"Эта провокация направлена на срыв всех мирных усилий республики по улучшению жизни людей и на срыв вполне реальной позитивной повестки завтрашнего заседания контактной группы", - считает глава республики.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
1 сентября, 00:05РИА Новости
ЛНР обвинила Киев в провокации на КПП "Станица Луганская" в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассКиевУкраинаВ мире
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