Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T22:59Z
https://ria.ru/20190903/1558266145.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150095/83/1500958376_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0f7c79ed198f1c7fb5bf7d890e3f6fb3.jpg
РИА Новости

На Украине разделят должности начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ

22:59 03.09.2019
1812
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины будут разделены, заявил первый замначальника генштаба ВСУ Игорь Колесник.
"По разграничению должности начальника генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года", - приводит слова Колесника информационное агентство министерства обороны Украины "АрмияINFORM".
По его словам, главнокомандующий будет руководить Вооруженными силами и подчиняться министру обороны. "А органом, который будет обеспечивать его (ВСУ – ред.) работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет генеральный штаб", - отметил он.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака на должность начальника генерального штаба - главнокомандующего вооруженных сил Украины.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 18:16РИА Новости
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
151013
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Посольство РФ подтвердило, что Иран отпустил команду с британского танкера
10:41Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
10:40Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
10:39В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
Лента новостейМолния