На Украине разделят должности начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины будут разделены, заявил первый замначальника генштаба ВСУ Игорь Колесник.
"По разграничению должности начальника генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года", - приводит слова Колесника информационное агентство министерства обороны Украины "АрмияINFORM".
По его словам, главнокомандующий будет руководить Вооруженными силами и подчиняться министру обороны. "А органом, который будет обеспечивать его (ВСУ – ред.) работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет генеральный штаб", - отметил он.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака на должность начальника генерального штаба - главнокомандующего вооруженных сил Украины.