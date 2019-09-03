На Украине разделят должности начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ

По его словам, главнокомандующий будет руководить Вооруженными силами и подчиняться министру обороны. "А органом, который будет обеспечивать его (ВСУ – ред.) работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет генеральный штаб", - отметил он.