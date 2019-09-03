В Беслане почтили память жертв теракта

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года

ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек почтили память жертв террористического акта в Беслане за три дня, сообщили РИА Новости в администрации города.

"За три дня траурные мероприятия посетили порядка 10 тысяч человек. Только сегодня было 5 тысяч человек. В первый день - 3 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

По данным правительства Северной Осетии, память погибших почтили также представители власти, духовенства и общественных организаций.

"Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провёл Божественную литургию в разрушенном спортзале 1-й бесланской школы. В 13.05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13.20 начался Крестный ход - люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса "Город ангелов", - говорится в сообщении правительства.

Как отмечается, под отсчет метронома над кладбищем прозвучали имена тех, кто 15 лет назад пал от рук террористов. "Школьники Беслана выпустили в небо белые шары по количеству жертв террористического акта. Участники траурных мероприятий возложили цветы к "Древу скорби" и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников", - добавляют власти.

Вечером в спортзале школы прошла заупокойная служба, в небо в "Городе ангелов" выпустили светящиеся бумажные фонари, этим завершилась трехдневная вахта памяти по погибшим 1-3 сентября 2004 года, отмечено в сообщении.