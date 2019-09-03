В Северной Осетии почтили память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сен - РИА Новости. В Северной Осетии завершилась траурная вахта в память о погибших в террористическом акте в сентябре 2004 года в Беслане.

Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провёл Божественную литургию в разрушенном спортзале 1-й бесланской школы. В 13:05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13:20 начался Крестный ход - люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса "Город ангелов, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

Под отсчет метронома над кладбищем прозвучали имена тех, кто 15 лет назад пал от рук террористов. Школьники Беслана выпустили в небо белые шары по количеству жертв террористического акта. Участники траурных мероприятий возложили цветы к "Древу скорби" и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников.

Вечером в спортзале школы прошла заупокойная служба. В небо запустили светящиеся бумажные фонари в память о жертвах теракта.

В траурной вахте приняли участие полпред президента России в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.