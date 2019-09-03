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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

В Северной Осетии почтили память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года

22:10 03.09.2019 (обновлено: 22:12 03.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сен - РИА Новости. В Северной Осетии завершилась траурная вахта в память о погибших в террористическом акте в сентябре 2004 года в Беслане.
Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провёл Божественную литургию в разрушенном спортзале 1-й бесланской школы. В 13:05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13:20 начался Крестный ход - люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса "Город ангелов, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.
Под отсчет метронома над кладбищем прозвучали имена тех, кто 15 лет назад пал от рук террористов. Школьники Беслана выпустили в небо белые шары по количеству жертв террористического акта. Участники траурных мероприятий возложили цветы к "Древу скорби" и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников.
Вечером в спортзале школы прошла заупокойная служба. В небо запустили светящиеся бумажные фонари в память о жертвах теракта.
Город, где не заканчивается траур: 15-я годовщина трагедии в Беслане
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

Траурные мероприятия в Беслане
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В память о погибших зажгли свечи.

Студенты Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) зажигают свечи во время траурных мероприятий по жертвам теракта в школе Беслана, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, во Владикавказе
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года. 3 сентября 2019
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

Мужчина принес цветы на могилу на мемориальном кладбище Город ангелов в Беслане, где похоронены погибшие во время теракта в 1-й Бесланской школе 1-3 сентября 2004 года
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

Девушка в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

Жители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Память погибших почтили минутой молчания.

Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
В траурной вахте приняли участие полпред президента России в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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Древо скорби - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане
2 сентября, 17:51РИА Новости
RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
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Республика Северная Осетия - АланияБесланРоссияСеверная ОсетияОбщество
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