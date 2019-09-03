Порошенко выслали повестки еще на три допроса

КИЕВ, 3 сен – РИА новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что аппарат Верховной рады получил повестки о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко на 6, 10 и 18 сентября.

Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований.

"Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта ещё и на 6, 10 и 18 сентября", - написал Портнов в своем Telegram-канале.