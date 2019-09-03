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РИА Новости

Порошенко выслали повестки еще на три допроса

21:51 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен – РИА новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что аппарат Верховной рады получил повестки о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко на 6, 10 и 18 сентября.
Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований.
"Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта ещё и на 6, 10 и 18 сентября", - написал Портнов в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова ранее заявляла, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах.
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