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РИА Новости

Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо

21:38 03.09.2019
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Крупнейший мировой ритейлер Walmart объявил во вторник о дальнейших шагах, связанных с сокращением его ниши на рынке продажи оружия и амуниции, компания принимает это осознанное решение после массовой стрельбы в одном из его магазинов в Техасе, которая унесла жизни более 30 человек, говорится в официальном сообщении на сайте компании.
Компания полагает, что ее доля на этом рынке в результате сократится до 6-9%.
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Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия.
"Ранее мы приняли решение о прекращении продажи пистолетов и винтовок военного образца, таких как AR-15, повысив возрастной порог для приобретения огнестрельного оружия или боеприпасов до 21 года и требования к проверке прошлого покупателя, которые строже федеральных требований… Сегодня наши действия идут дальше: мы переуступим наши обязательства по продаже некоторой амуниции, мы прекратим продажу короткоствольных патронов, например калибров .223 и 5.56, которые, хотя обычно используются в некоторых охотничьих ружьях, но могут также использоваться в оружии большей мощности и военного образца", - говорится в сообщении компании.
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Компания добавляет, что не остановится на этом и продолжит шаги по сокращению своего присутствия на этом рынке.
"Мы будем и дальше предпринимать шаги по прекращению продажи оружия. Мы прекращаем продажу пистолетов на Аляске, объявляя о нашем полном уходе с рынка продажи пистолетов. Мы знаем, что эти решения доставят неудобства некоторым нашим клиентам, и надеемся, что они поймут нас … Мы считаем, что эти действия снизят нашу долю на рынке боеприпасов с примерно 20% до диапазона примерно 6-9%", - отмечается там же.
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