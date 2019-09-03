В Калифорнии завершили спасательную операцию в районе сгоревшей лодки

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Спасатели завершили спасательные работы в районе сгоревшего судна в Калифорнии, продолжается операция по извлечению тел жертв инцидента, сообщила на пресс-конференции во вторник представитель береговой охраны Моника Рочестер.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Судно должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы.
"Основываясь на имеющейся у нас информации, мы сделали вывод, что усилия по поиску и спасению (пострадавших) завершились… Идет операция по изъятию жертв", - сообщила Рочестер. Пресс-конференцию транслирует телеканал Fox News.
По последним данным, который привели правоохранительные органы на пресс-конференции, из воды извлечены тела 20 погибших, останки еще 4-6 человек обнаружены среди обломков судна.
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Как сообщил местный шериф, ввиду сильного пожара тела погибших получили серьезные повреждения и идентифицировать их будут при помощи ДНК-тестов.
По его словам, есть информация, что на лодке могли находиться люди от 17 до 60 с лишним лет.
Как рассказали ранее в береговой охране, пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.