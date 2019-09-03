В Калифорнии завершили спасательную операцию в районе сгоревшей лодки

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Спасатели завершили спасательные работы в районе сгоревшего судна в Калифорнии, продолжается операция по извлечению тел жертв инцидента, сообщила на пресс-конференции во вторник представитель береговой охраны Моника Рочестер.

В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Судно должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы.

"Основываясь на имеющейся у нас информации, мы сделали вывод, что усилия по поиску и спасению (пострадавших) завершились… Идет операция по изъятию жертв", - сообщила Рочестер. Пресс-конференцию транслирует телеканал Fox News

По последним данным, который привели правоохранительные органы на пресс-конференции, из воды извлечены тела 20 погибших, останки еще 4-6 человек обнаружены среди обломков судна.

Как сообщил местный шериф, ввиду сильного пожара тела погибших получили серьезные повреждения и идентифицировать их будут при помощи ДНК-тестов.

По его словам, есть информация, что на лодке могли находиться люди от 17 до 60 с лишним лет.