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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

21:18 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
"В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте", - сказал Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем.
Он добавил, что намерен поднять тему Идлиба на саммите РФ-Турция-Иран в Анкаре 16 сентября и на Генассамблее ООН, которая пройдет в конце сентября. "Беженцы оттуда влияют на нас, поэтому мы так чувствительно к этому относимся", - отметил Эрдоган.
Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
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