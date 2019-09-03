Скандальный брак иранца с маленькой девочкой расторгли

По информации издания, родителей ребенка вызвали в суд. Согласно предъявленной ими копии свидетельства о рождении, девочке 11 лет. Утверждается, что ее супругу 22 года. Как заявила семья, предполагалось, что молодоженам дадут время, чтобы познакомиться, и они не сразу будут жить вместе как муж и жена.