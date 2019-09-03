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РИА Новости

Скандальный брак иранца с маленькой девочкой расторгли

20:47 03.09.2019
40789
© Страница Masih Alinejad в TwitterСтоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
© Страница Masih Alinejad в Twitter
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между взрослым мужчиной и маленькой девочкой, видео свадьбы которых ранее появилось в социальных сетях. Об этом сообщает Rokna.
По информации издания, родителей ребенка вызвали в суд. Согласно предъявленной ими копии свидетельства о рождении, девочке 11 лет. Утверждается, что ее супругу 22 года. Как заявила семья, предполагалось, что молодоженам дадут время, чтобы познакомиться, и они не сразу будут жить вместе как муж и жена.
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Судья назвала заключенный союз нежелательным из-за возраста девочки, и брак был расторгнут. Родители решили подождать два года, чтобы ребенку исполнилось 13 лет. После этого пара сможет пожениться с разрешения суда.
Ранее видеозаписью со свадьбы взрослого мужчины и маленькой девочки в твиттере поделилась иранская журналистка Масих Алинежад. Во время торжества юная невеста вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. По словам Алинежад, она расплакалась, когда смотрела ролик. Журналистка указала на нелепость законов, согласно которым в 13 лет девочки могут выходить замуж, но им запрещают выбирать себе свадебное платье. На видео бурно отреагировали пользователи Сети, назвав подобный брак преступлением и насилием над ребенком.
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Популярные комментарии
Господи, мир сошёл с ума. Она же ещё ребёнок. Какая свадьба, какой муж? Ей ещё в куклы играть, а её замуж. Ужас.
3 сентября, 20:53
NeAngel .
3700411
Ну у них там некогда основатель религии женился на шестилетней, а жить, как с женой начал с девяти лет, чему удивляться...
3 сентября, 21:21
big_medved
2112714
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