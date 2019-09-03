Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Видео со свадьбы, на которой маленькую девочку выдают замуж за взрослого мужчину, довело до слез иранскую журналистку Масих Алинежад. Роликом она поделилась в твиттере.
Инцидент произошел в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, поют песни и танцуют. Посреди комнаты на диване сидят жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка, которой, по словам Алинежад, нет и 13 лет. В какой-то момент видно, что девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы.
Как написала журналистка, она расплакалась, когда ей прислали это видео.
"По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд", — говорится в посте.
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Ролик просмотрели почти 275 тысяч раз, им поделились более 3,8 тысячи человек.
Многие пользователи поддержали Алинежад, назвав подобную свадьбу преступлением.
"Это насилие над ребенком, мое сердце разрывается", — говорится в комментарии Nicky Larkin.
"Это омерзительно. При этом на видео никто не выглядит грустным. Они считают это нормальным. Но это не так. Этот мужчина — педофил, а родители совершают насилие над ребенком. Что эти девочки-невесты знают о том, что с ними будет дальше? Изнасилование, побои и так далее", — высказалась Anna.
"С ними явно что-то не так. Это неправильно", — считает Stephanie Kimbrell.
"Судя по всему, женщины на видео тоже прошли через этот путь. Однако они позволяют собственным дочерям пережить то же самое вместо того, чтобы объединиться и остановить это. Чудовищный замкнутый круг", — написала valerie camilleri.
Как сообщил в твиттере журналист Бабак Тагвей, девочке на видео всего девять лет.