В ГСС прокомментировали сообщения об отказе от создания укороченного SSJ

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тематика укороченной версии обновленного Sukhoi Superjet (SSJ) остается в пуле проводимых работ по программе в целом, но не на первом месте, решение о нем будет приниматься с учетом дополнительных маркетинговых исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС).

Во вторник владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью "Ведомостям", что Минпромторг передумал делать SSJ на 75 мест. По его словам, около двух недель до этого на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей ведомства доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса, поскольку основной заказчик на этот самолет – "Аэрофлот", а он берет 100-местную машину.

"Тематика укороченной версии обновленного Суперджета остается в пуле проводимых работ по программе в целом, но не на первом месте. Решение будет приниматься с учетом дополнительных маркетинговых исследований. Это работы второго этапа модернизации, включающие, в том числе обновление БРЭО, новый двигатель ПД-8 и т.д. Определяющим фактором будет наличие твердых контрактов на укороченную версию модернизированного самолета", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работы по созданию модернизированного Суперджета предполагают создание новой "платформы" самолета. Это улучшенные прочностные характеристики, повышение надежности, снижение стоимости комплектующих, внедрение сервисных бюллетеней, серьезное импортозамещение. В этом ряду одним из направлений работы было и остается развитие линейки с точки зрения рыночного спроса. Версия SSJ75 относится к последнему блоку работ.