В ГСС прокомментировали сообщения об отказе от создания укороченного SSJ

"Суперджет" - первый российский самолет , полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.
"Суперджет" - первый российский самолет , полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.
Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.
Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.
Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.
Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.
производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.
производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.
"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.
"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.
Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.
Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.
Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.
Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.
При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.
При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.
Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.
Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.
Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.
На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.
На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.
На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.
На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.
Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки, где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.
Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки, где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.
В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.
В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.
Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.
Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.
Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.
Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.
Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем - лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100 перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).
Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем - лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100 перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).
"Суперджет" - первый российский самолет , полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.
Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.
Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.
производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.
"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.
Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.
Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.
При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.
Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.
Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.
На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.
На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.
Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки, где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.
В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.
Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.
Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.
Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем - лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100 перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).