Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, сообщает российское военное ведомство.
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу и Парли обсудили подготовку Совета сотрудничества по безопасности в формате "2+2", который пройдет 9 сентября.
В ведомстве заявили, что между ними состоялся предварительный обмен мнениями по региональным проблемам в контексте развития российско-французского сотрудничества.
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