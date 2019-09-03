Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, сообщает российское военное ведомство.

"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Парли обсудили подготовку Совета сотрудничества по безопасности в формате "2+2", который пройдет 9 сентября.