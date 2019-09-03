Рада направила законопроект о лишении депутатов мандатов на экспертизу в КС

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.

Такое решение поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается усовершенствовать в Основном законе перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий депутатов Рады.

Журналисты часто фиксировали случаи, когда один депутат голосовал одновременно карточками своих коллег.

"Полномочия народного депутата прекращаются в случае... установление судом факта неперсонального голосования народным депутатом Украины в Верховной раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины", - говорится в проекте закона. Мандат депутата будет аннулирован с момента вступления в законную силу решения суда.

Президент также предлагает лишать депутатов мандата "за отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии".