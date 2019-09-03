Рада направила законопроект о лишении депутатов мандатов на экспертизу в КС

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.
Такое решение поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается усовершенствовать в Основном законе перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий депутатов Рады.
Журналисты часто фиксировали случаи, когда один депутат голосовал одновременно карточками своих коллег.
"Полномочия народного депутата прекращаются в случае... установление судом факта неперсонального голосования народным депутатом Украины в Верховной раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины", - говорится в проекте закона. Мандат депутата будет аннулирован с момента вступления в законную силу решения суда.
Президент также предлагает лишать депутатов мандата "за отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии".
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет документ в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.