В РГПУ рассказали о работе над проектом детской мультимедийной Библии

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Проект детской мультимедийной Библии, не имеющий аналогов, в настоящее время реализует Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, в конце этого года может пройти его презентация, сообщил во вторник ректор РГПУ Сергей Богданов.

"Очень важный, с моей точки зрения, проект, и над этим междисциплинарная группа работает, – новая версия детской Библии. Текст детской Библии должен быть построен в формате современных текстов – с большим объемом мультимедийности. По существу, это должен быть гипертекст, который снабжен мощным мультимедийным рядом", - сказал Богданов на круглом столе по теологии в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в проекте задействованы усилия специалистов по живописи, историков, филологов и теологов.

"Сейчас это работа идет, и я очень надеюсь, что в конце этого года, может быть, к съезду Общества русской словесности, мы сможем показать какие-то фрагменты нового текста, который будет, безусловно, принят молодым поколением, к которому будут обращаться и который будет реально формировать то истинное знание, которое сейчас уже несколько теряется", - сказал ректор.

Он признал, что за последнее время "отчетливо изменилось психофизиологическое восприятие молодыми людьми текстов". "Если раньше мы спокойно работали с довольно большими синтаксическими конструкциями, то сейчас текст воспринимается как совокупность элементов, и каждый элемент имеет огромное количество вариантностей. Иногда это называют клиповым сознанием", - отметил Богданов.