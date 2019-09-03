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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РГПУ рассказали о работе над проектом детской мультимедийной Библии

19:40 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБиблия на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Библия на Московской международной книжной выставке-ярмарке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Проект детской мультимедийной Библии, не имеющий аналогов, в настоящее время реализует Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, в конце этого года может пройти его презентация, сообщил во вторник ректор РГПУ Сергей Богданов.
"Очень важный, с моей точки зрения, проект, и над этим междисциплинарная группа работает, – новая версия детской Библии. Текст детской Библии должен быть построен в формате современных текстов – с большим объемом мультимедийности. По существу, это должен быть гипертекст, который снабжен мощным мультимедийным рядом", - сказал Богданов на круглом столе по теологии в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в проекте задействованы усилия специалистов по живописи, историков, филологов и теологов.
"Сейчас это работа идет, и я очень надеюсь, что в конце этого года, может быть, к съезду Общества русской словесности, мы сможем показать какие-то фрагменты нового текста, который будет, безусловно, принят молодым поколением, к которому будут обращаться и который будет реально формировать то истинное знание, которое сейчас уже несколько теряется", - сказал ректор.
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Он признал, что за последнее время "отчетливо изменилось психофизиологическое восприятие молодыми людьми текстов". "Если раньше мы спокойно работали с довольно большими синтаксическими конструкциями, то сейчас текст воспринимается как совокупность элементов, и каждый элемент имеет огромное количество вариантностей. Иногда это называют клиповым сознанием", - отметил Богданов.
По его словам, все это необходимо учитывать, и отсюда, в том числе, и обращение к мультимедийным форматам.
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