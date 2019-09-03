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РИА Новости

Жестокая драка слона и носорога в ЮАР попала на видео

19:47 03.09.2019 (обновлено: 19:49 03.09.2019)
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Драка носорога и слона попала на видео
Драка носорога и слона попала на видео
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Драка носорога и слона в Национальном парке Крюгера в ЮАР попала на видео. Кадры схватки животных опубликованы на YouTube-канале заповедника.
На записи видно, как носорог со своим детенышем стоят у водопоя, когда к ним начинает приближаться слон. Матери-носорогу не понравилось присутствие незваного гостя, и она перешла в атаку.
Детеныш носорога в один момент упал между слоном и родительницей, однако ему быстро удалось выбраться и отбежать на безопасное расстояние.
После драки слон начал преследовать носорога и его потомство, однако им удалось от него уйти.
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