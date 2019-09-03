Жестокая драка слона и носорога в ЮАР попала на видео

Драка носорога и слона попала на видео

Драка носорога и слона попала на видео

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Драка носорога и слона в Национальном парке Крюгера в ЮАР попала на видео. Кадры схватки животных опубликованы на YouTube-канале заповедника.

На записи видно, как носорог со своим детенышем стоят у водопоя, когда к ним начинает приближаться слон. Матери-носорогу не понравилось присутствие незваного гостя, и она перешла в атаку.

Детеныш носорога в один момент упал между слоном и родительницей, однако ему быстро удалось выбраться и отбежать на безопасное расстояние.