Пенс призвал обеспечить свободную торговлю на ирландской границе

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Дублине призвал стороны Brexit обеспечить свободную торговлю на границе между Ирландией и входящей в состав Великобритании Северной Ирландией, сообщил Белый дом.
"Вице-президент призвал ЕС и Великобританию добросовестно работать вместе, чтобы найти решение проблемы Brexit, которая бросает вызов свободному передвижению товаров между Ирландией и Северной Ирландией", - говорится в сообщении.
"Мы ясно дали понять, что США поддерживают решение Великобритании выйти из ЕС. При этом мы признаем, что у Ирландии есть уникальные сложности, связанные с ее северной границей, и мы твердо намерены играть позитивную роль, добиваясь того, чтобы Белфастское соглашение, которое США помогли заключить 20 лет назад, было сохранено в контексте любого соглашения по Brexit", - сказал Пенс журналистам своего пула. Белфастское соглашение 1998 года обеспечило политическое урегулирование конфликта в Северной Ирландии между протестантами-сторонниками британских властей и местными католическими левыми партиями.
Пенс напомнил, что намерен в ближайшие дни встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудить, в частности, вопрос границы.
Также обсуждались такие вопросы, как кибербезопасность и борьба с терроризмом. Пенс также призвал Ирландию не сотрудничать с "не заслуживающими доверия" поставщиками 5G-технологий, имея в виду китайскую Huawei.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Одним из основных противоречий остается статус границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, из-за которого британский парламент уже трижды отказывался одобрить сделку. Тем временем перспективы соглашения по Brexit стали еще более сомнительными после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился в понедельник парламентского большинства.