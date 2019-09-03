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РИА Новости

Закон об отмене неприкосновенности направили на подпись Зеленскому

19:25 03.09.2019 (обновлено: 19:31 03.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщается на сайте парламента.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.
Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, закон "возвращен с подписью председателя Верховной рады Украины" и "направлен на подпись президенту".
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
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Вчера, 18:45РИА Новости
Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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