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РИА Новости

Экс-канцлер Британии потребовал опубликовать текст новой сделки с ЕС

19:18 03.09.2019 (обновлено: 19:42 03.09.2019)
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© AP Photo / Wong Maye-EМинистр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
© AP Photo / Wong Maye-E
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Экс-глава британского минфина Филип Хаммонд призвал премьера Бориса Джонсона незамедлительно опубликовать проект предложений к ЕС по изменению текста соглашения о Brexit.
В конце августа Джонсон предложил лидерам ЕС изменить текст соглашения, убрав из него положения о границе с Ирландией, что не вызвало энтузиазма в Брюсселе. Канцлер германии Ангела Меркель дала Британии 30 дней на подготовку новых предложений по Brexit. С тех пор, несмотря на постоянные заявления Джонсона о том, что "переговоры с Брюсселем идут активно", не было представлено никаких свидетельств того, что правительство разработало какие-либо предложения.
"Прошло девять дней из выделенных Меркель 30 на подготовку новой сделки… до сих пор она (канцлер Германии) не увидела никаких предложений от Британии. Опубликуйте их сегодня, тут (в парламенте) сидят те, кто решает, как поступить вечером (при голосовании по нормам, предотвращающим Brexit без сделки и передающим парламенту контроль над процессом выхода из ЕС - ред.)", - сказал Хаммонд, обращаясь к Джонсону во время выступления в палате общин во вторник.
По его словам, новый вариант текста соглашения должен быть отправлен в Брюссель незамедлительно. Ранее Хаммонд обещал голосовать за внесенные оппозицией нормы.
В ответ Джонсон заявил, что за отведенные 30 дней будет просто выработать пакет предложений, и призвал консерваторов, выступающих против его стратегии, поддержать планы правительства.
Хаммонда поддержали коллеги по Консервативной партии. Экс-замминистра здравоохранения и член палаты общин Стив Брин повторил требование опубликовать те планы и проекты, которые правительство уже разработало.
"Знать о сути предложений критически важно для таких людей, как мы, которым предстоит сегодня вечером принимать решение о том, как голосовать", - сказал Брин во время дебатов.
Во вторник конфликт внутри Консервативной партии из-за позиции Джонсона разросся. Многие консерваторы сейчас высказываются в поддержку планов оппозиции, один из членов партии прямо во время выступления премьера встал и перешел на скамью, которую занимали либдемы. Потеря одного члена фракции фактически лишила правительство технического большинства в палате общин, однако о том, как это может повлиять на результаты вечернего голосования, говорить пока рано.
Британия должна покинуть ЕС 31 октября.
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