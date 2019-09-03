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РИА Новости

Эксперт оценил обстановку в Великобритании в преддверии Brexit

19:15 03.09.2019
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© REUTERS / Hannah McKayАкция противников Brexit в центре Лондона
Акция противников Brexit в центре Лондона
© REUTERS / Hannah McKay
Акция противников Brexit в центре Лондона . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Происходящее в Великобритании вокруг Brexit выглядит как фарсоподобный сюжет, ситуация становится все более запутанной, но выход без соглашения через полтора месяца остается наиболее вероятным сценарием, считает главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Ранее в понедельник группа парламентариев, выступающая против "жесткого" Brexit, опубликовала законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

"В Британии происходят бесконечные повороты фарсоподобного сюжета. Но задача, которую поставил Борис Джонсон, - это выход в тот момент, когда заканчивается ныне действующая отсрочка 31 октября. За то время, что он возглавляет правительство, ничего не произошло такого, что позволило бы предположить, что будет достигнуто новое соглашение и Великобритании удастся передоговориться с ЕС. Напротив, все становится все больше запутанным. Теперь правительство потеряло большинство в палате общин, возникает ситуация, когда либо надо формировать новую поддержку консервативного кабинета, либо проводить новые выборы", - сказал Лукьянов РИА Новости.

По его словам, "значительная часть общества Великобритании устала от бесконечного кошмара, у которого не просматривается уже никакого смысла". "Политическая система Великобритании вообще очень дискредитирована целиком всеми этими событиями. Сейчас будут сложные маневры в попытке все-таки сохранить правительство, выход без соглашения через полтора месяца остается наиболее вероятным сценарием. Brexit произойдет, Британия выйдет из состава ЕC", - считает эксперт.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Вчера, 17:48Акценты
На флажке. Борис Джонсон подставил палату общин под "пулю"Так с Вестминстером давно не обращались. Хотя Борис Джонсон и проявил некоторую сдержанность. Мог ведь и вовсе закрыть парламент. Но он иезуитски предоставил депутатам возможность побарахтаться, помучиться, попытаться что-то предпринять и… не успеть заблокировать Brexit.
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BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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