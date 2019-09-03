Эксперт оценил обстановку в Великобритании в преддверии Brexit

"В Британии происходят бесконечные повороты фарсоподобного сюжета. Но задача, которую поставил Борис Джонсон, - это выход в тот момент, когда заканчивается ныне действующая отсрочка 31 октября. За то время, что он возглавляет правительство, ничего не произошло такого, что позволило бы предположить, что будет достигнуто новое соглашение и Великобритании удастся передоговориться с ЕС. Напротив, все становится все больше запутанным. Теперь правительство потеряло большинство в палате общин, возникает ситуация, когда либо надо формировать новую поддержку консервативного кабинета, либо проводить новые выборы", - сказал Лукьянов РИА Новости.