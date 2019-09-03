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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Биржи из Китая и России подписали соглашение о взаимопонимании

19:00 03.09.2019
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© AFP 2019 / STRБиржевые торги в Китае
Биржевые торги в Китае
© AFP 2019 / STR
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Чжэнчжоу состоялся международный фьючерсный форум Китая 2019 года. Товарная биржа Чжэнчжоу и Московская биржа подписали соглашение о взаимопонимании.
Два постоянно действующих оптовых рынка из Китая и России подписали документ с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в секторах фьючерсов и деривативов.
Тема этого форума – "реформа ситуации на рынке и принятие новых шагов". Главный организатор форума – городское народное правительство, товарная биржа Чжэнчжоу и Чикагская товарная биржа. Организаторы заявили, что подписанный документ будет способствовать взаимодействию и сотрудничеству между двумя сторонами в области обмена информацией, организации визитов на высоком уровне, обучению и образованию, а также поможет взаимному изучению возможностей в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и ускорению внешней открытости товарной биржи Чжэнчжоу.
Ван Ямэй, заместитель генерального директора Чжэнчжоуской товарной биржи рассказала, что руководство биржи продолжит изучать пути внешней открытости и подпишет соглашения о взаимопонимании с другими зарубежными биржами.
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