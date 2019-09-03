Картины Репина возвращаются в Русский музей после выставки в Третьяковке

Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.
Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.