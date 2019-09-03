Картины Репина возвращаются в Русский музей после выставки в Третьяковке

Сотрудники музея вешают картину "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Картины Ильи Репина возвращаются в Государственный Русский музей после выставки в Третьяковской галерее, сообщает музей.

С начала марта по август такие знаменитые полотна Репина из коллекции Русского музея, как "Садко", "Бурлаки на Волге", "17 октября 1905 года", "Какой простор!", "Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных" и другие, находились в Третьяковской галерее на выставке "Илья Репин".

"Всего из Государственной Третьяковской галереи в Русский музей возвращаются 54 живописных и 24 графических произведения", - говорится в сообщении.

В четверг состоится монтаж картины Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения" (размер картины 4 на 8 метров) после возвращения с выставки в Третьяковке. Картина займет свое прежнее место в 54-м зале Михайловского дворца.

В Русском музее 3 октября откроется масштабная экспозиция к юбилею Ильи Репина. На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.