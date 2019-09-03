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РИА Новости
Культура

Картины Репина возвращаются в Русский музей после выставки в Третьяковке

19:15 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудники музея вешают картину "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
Сотрудники музея вешают картину Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Картины Ильи Репина возвращаются в Государственный Русский музей после выставки в Третьяковской галерее, сообщает музей.
С начала марта по август такие знаменитые полотна Репина из коллекции Русского музея, как "Садко", "Бурлаки на Волге", "17 октября 1905 года", "Какой простор!", "Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных" и другие, находились в Третьяковской галерее на выставке "Илья Репин".
"Всего из Государственной Третьяковской галереи в Русский музей возвращаются 54 живописных и 24 графических произведения", - говорится в сообщении.
В четверг состоится монтаж картины Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения" (размер картины 4 на 8 метров) после возвращения с выставки в Третьяковке. Картина займет свое прежнее место в 54-м зале Михайловского дворца.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

Посетители возле картины Бурлаки на Волге на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
1 из 6

Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Сотрудник музея возле картины Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
2 из 6

Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

Посетители возле картин Портрет Натальи Борисовны Нордман и Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве
3 из 6

Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

Девушка возле картины Портрет писателя И. С. Тургенева (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
4 из 6

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

Посетитель возле картины Крестный ход в Курской губернии (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
5 из 6

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Сотрудница музея возле картины Запорожцы пишут письмо турецкому султану во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу
6 из 6

Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Посетители возле картины "Бурлаки на Волге" (1870-1873 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сотрудник музея возле картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Посетители возле картин "Портрет Натальи Борисовны Нордман" (слева) и "Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман" (1903 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 6

Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" (1874 г.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Посетитель возле картины "Крестный ход в Курской губернии" (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Сотрудница музея возле картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" во время подготовки выставки Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В Русском музее 3 октября откроется масштабная экспозиция к юбилею Ильи Репина. На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.
Ранее сообщалось, что масштабная ретроспектива русского художника Репина в Третьяковской галерее включала свыше 300 произведений, в том числе живописных и графических работ. Последний день работы экспозиции был 18 августа. Выставку посетили более 600 тысяч человек.
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