Тамбовщина поддержит сельское хозяйство и территории на 3 млрд рублей

ТАМБОВ, 3 сен - РИА Новости. Тамбовская область направит на поддержку сельского хозяйства и обеспечение устойчивого развития сельских территорий более 3 мллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,5 миллиарда рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, на эти цели уже перечислено 2,1 миллиарда рублей, в том числе 400 миллионов рублей - из бюджета области.

"Почти 1,65 миллиарда рублей из этих средств пойдут на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Около 763 миллионов рублей предусмотрено на "единую субсидию", в том числе, на поддержку садоводства, на грантовую поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов, на агрострахование с господдержкой и на поддержку племенного животноводства. Чуть более 305 миллионов рублей выделено на поддержку развития сельских территорий. Это приобретение жилья на селе, газификация, водоснабжение, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности", - пояснил представитель пресс-службы.

Он добавил, что остальные средства будут направлены на оказание поддержки в области растениеводства - для аграриев, заключивших договоры сельскохозяйственного страхования, а также на реализацию федерального проекта "Создание системы поддержки фермерства и развитие сельской кооперации", повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на строительство мелиоративных систем.