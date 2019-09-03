Из Кашгара в Урумчи и далее – доставка грузов из Синьцзяна

Согласно международным стандартам, количество контейнеров в поезде, следующем по маршруту "Китай-Европа", обычно не должно быть меньше, чем 41. За последние годы коммерческие и железнодорожные ведомства Синьцзяна совместно запустили транспортно-логистический сервис по отправке консолидированных грузов грузовым составом "Китай-Европа". Данный вид сервиса, ориентированный для клиентов с небольшими объемами грузов, значительно повысил коэффициент использования контейнерных перевозок, грузоподемность поездов, следующих в Европу и Центральную Азию, а также снизил эксплуатационные расходы.