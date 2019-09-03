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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Из Кашгара в Урумчи и далее – доставка грузов из Синьцзяна

18:58 03.09.2019
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© AFP 2019 / Janek SkarzynskiКитайский железнодорожный состав, прибывший из Чэнду в Варшаву
Китайский железнодорожный состав, прибывший из Чэнду в Варшаву
© AFP 2019 / Janek Skarzynski
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Из Кашгара 1 сентября отправился грузовой состав по маршруту Кашгар-Урумчи. Поезд с грузом товаров синьцзянских предприятий прибудет в Урумчи, где проводится консолидация грузов, а затем проследует в страны Центральной и Западной Азии и страны Европы. Это первый грузовой состав из Кашгара, содержание которого будет консолидировано с другими грузами и отправлено на экспорт.
Согласно международным стандартам, количество контейнеров в поезде, следующем по маршруту "Китай-Европа", обычно не должно быть меньше, чем 41. За последние годы коммерческие и железнодорожные ведомства Синьцзяна совместно запустили транспортно-логистический сервис по отправке консолидированных грузов грузовым составом "Китай-Европа". Данный вид сервиса, ориентированный для клиентов с небольшими объемами грузов, значительно повысил коэффициент использования контейнерных перевозок, грузоподемность поездов, следующих в Европу и Центральную Азию, а также снизил эксплуатационные расходы.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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