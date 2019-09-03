Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов на экспертизу в КС

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник направил на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведении парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.
Такое решение поддержали 258 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов.
"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - говорится в тексте законопроекта.
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"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий на Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится в документе.
Законопроект также предполагает внесение изменений в конституцию в части проведения выборов в Раду по пропорциональной системе.
В документе отмечается, что парламент, избранный до вступления в силу изменений в части сокращения числа депутатов и проведения выборов в Раду по пропорциональной системе, продолжит работать до следующих парламентских выборов. Согласно действующему законодательству, выборы в Раду проводятся по смешанной системе.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.