Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T18:51Z
https://ria.ru/20190903/1558220306.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155802/12/1558021204_130:316:2676:1748_1036x0_80_0_0_dee1203c209db0d856db2831d0d14237.jpg
РИА Новости

Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов на экспертизу в КС

18:51 03.09.2019
313
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник направил на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведении парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.
Такое решение поддержали 258 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов.
"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - говорится в тексте законопроекта.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
29 августа, 11:27РИА Новости
Медведчук поддержал идею о сокращении состава Рады
"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий на Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится в документе.
Законопроект также предполагает внесение изменений в конституцию в части проведения выборов в Раду по пропорциональной системе.
В документе отмечается, что парламент, избранный до вступления в силу изменений в части сокращения числа депутатов и проведения выборов в Раду по пропорциональной системе, продолжит работать до следующих парламентских выборов. Согласно действующему законодательству, выборы в Раду проводятся по смешанной системе.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
29 августа, 11:14РИА Новости
Зеленский напомнил депутатам от "Слуги народа" о работе на благо людей
310001
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины
Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, как ускорить принятие решений в парламенте
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Минтранс к 2024 году обеспечит скоростные дороги от Севастополя до Выборга
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
Рада направила законопроект о лишении депутатов мандатов на экспертизу в КС
Президент Украины Владимир Зеленский
Закон об отмене неприкосновенности направили на подпись Зеленскому
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в комитете Сената США по вооруженным делам. 26 апреля 2018
Экс-глава Пентагона рассказал, почему не стал открыто критиковать Трампа
Жаир Болсонару
Президент Бразилии хочет запретить "гендерную идеологию" в школах
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Путин прилетел во Владивосток
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Мэр Лондона Садик Хан
Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
Заседание Верховной рады Украины
Рада направила проект о праве народа на законодательную инициативу в КС
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Сочи задушил жену и спрятал тело в лесу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
09:31Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
09:30Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Лента новостейМолния