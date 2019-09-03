Депутат Рады рассказал, как ускорить принятие решений в парламенте

"Если бы не было телесъемки, то Рада работала бы намного эффективнее и быстрее принимались бы решения. То есть очень много манипулирования мнением людей, каждому надо высказаться и растиражировать мнение в массы. Я не говорю о кулуарах, а о том, что происходит внутри, во время обсуждений. Обсуждения должны происходить в комитетах, тогда это эффективная работа, а в другом случае – это больше популизм", - сказал Скичко во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина" .