Депутат Рады рассказал, как ускорить принятие решений в парламенте

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Скичко заявил, что обсуждения в парламенте происходили бы эффективнее, а решения принимались быстрее, если бы в это время не велась телесъемка, так как парламентарии пытаются "манипулировать мнением людей" через СМИ, превращая работу в популизм.
"Если бы не было телесъемки, то Рада работала бы намного эффективнее и быстрее принимались бы решения. То есть очень много манипулирования мнением людей, каждому надо высказаться и растиражировать мнение в массы. Я не говорю о кулуарах, а о том, что происходит внутри, во время обсуждений. Обсуждения должны происходить в комитетах, тогда это эффективная работа, а в другом случае – это больше популизм", - сказал Скичко во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.