Путин прилетел во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведет серию международных встреч.

В среду российский лидер встречает премьер-министра Индии Нарендру Моди, который посещает Россию с официальным визитом по приглашению Путина. Как сообщалось ранее, Путин и Моди 4 сентября посетят судоверфь "Звезда" и проведут переговоры, по итогам которых подпишут пакет документов и сделают заявление для прессы.

В этот же день российский президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока.

Вечером у него запланирована неформальная программа с премьером Индии, в рамках которой они посетят выставку "Улица Дальнего Востока" и пообщаются за ужином тет-а-тет.

В четверг Путин встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Все они также примут участие в пленарном заседании ВЭФ.