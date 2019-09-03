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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин прилетел во Владивосток

18:30 03.09.2019 (обновлено: 08:14 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведет серию международных встреч.
В среду российский лидер встречает премьер-министра Индии Нарендру Моди, который посещает Россию с официальным визитом по приглашению Путина. Как сообщалось ранее, Путин и Моди 4 сентября посетят судоверфь "Звезда" и проведут переговоры, по итогам которых подпишут пакет документов и сделают заявление для прессы.
В этот же день российский президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока.
Вечером у него запланирована неформальная программа с премьером Индии, в рамках которой они посетят выставку "Улица Дальнего Востока" и пообщаются за ужином тет-а-тет.
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 10:50РИА Новости
Представители МИД России и Южной Кореи провели консультации на полях ВЭФ
В четверг Путин встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Все они также примут участие в пленарном заседании ВЭФ.
Ожидается, что вечером Путин вместе с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьерами Моди и Абэ посетят турнир по дзюдо во Владивостоке.
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Восточный экономический форумНарендра МодиСиндзо АбэВладимир ПутинВладивостокЯпонияРоссияИндияПолитика
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