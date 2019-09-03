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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей

18:26 03.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей
Руденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. В Кашинском городском округе Тверской области будет реализован крупный инвестиционный проект, предполагающий строительство современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода. Планируемый объем вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, соответствующее соглашение во вторник подписали губернатор области Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин, генеральный директор ООО "Румелко-Агро" Валерий Нехаев, глава Кашинского городского округа Герман Баландин.
"Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Предусмотрено производство молока, а также его переработка, создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка семисот рабочих мест, а также развитие инфраструктуры", – сказал Руденя журналистам по итогам подписания соглашения.
По словам Лисина, первый этап реализации предусматривает создание трех комплексов на 3,5 тысячи голов молочного стада каждый, а также завода по переработке молока – это, прежде всего, производство сыра. В следующем году планируется окончание строительства первой фермы, уже весной будет завоз первого стада.
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"Есть планы развиваться дальше", – отметил Лисин.
На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.
Также на территории Кашинского городского округа планируется развивать жилищное строительство, социальную инфраструктуру.
Глава региона заявил о готовности области оказывать содействие в ремонте дорог, мостов и газификации. По предварительным оценкам, поддержка составит почти два миллиарда рублей, в том числе 610 миллионов рублей – средства областного бюджета. Планируется обеспечить подвод порядка 40 километров газопровода, более десяти километров дорог и ремонт моста через реку Кашинка.
В рамках образовательного кластера в аграрных колледжах региона и сельскохозяйственной академии планируется вести подготовку специалистов, которые будут работать на новых производствах.
В пресс-службе отметили, что реализация проекта компании "Румелко-Агро" на 40% повысит объемы производства молока в регионе, внесет вклад в выполнение поручения российского руководства по созданию бренда отечественной чистой, "зелёной" продукции. -0-
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Тверская областьИгорь Руденя
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