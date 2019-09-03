Руденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей

ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. В Кашинском городском округе Тверской области будет реализован крупный инвестиционный проект, предполагающий строительство современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода. Планируемый объем вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, соответствующее соглашение во вторник подписали губернатор области Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин, генеральный директор ООО "Румелко-Агро" Валерий Нехаев, глава Кашинского городского округа Герман Баландин.

"Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Предусмотрено производство молока, а также его переработка, создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка семисот рабочих мест, а также развитие инфраструктуры", – сказал Руденя журналистам по итогам подписания соглашения.

По словам Лисина, первый этап реализации предусматривает создание трех комплексов на 3,5 тысячи голов молочного стада каждый, а также завода по переработке молока – это, прежде всего, производство сыра. В следующем году планируется окончание строительства первой фермы, уже весной будет завоз первого стада.

"Есть планы развиваться дальше", – отметил Лисин.

На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.

Также на территории Кашинского городского округа планируется развивать жилищное строительство, социальную инфраструктуру.

Глава региона заявил о готовности области оказывать содействие в ремонте дорог, мостов и газификации. По предварительным оценкам, поддержка составит почти два миллиарда рублей, в том числе 610 миллионов рублей – средства областного бюджета. Планируется обеспечить подвод порядка 40 километров газопровода, более десяти километров дорог и ремонт моста через реку Кашинка.

В рамках образовательного кластера в аграрных колледжах региона и сельскохозяйственной академии планируется вести подготовку специалистов, которые будут работать на новых производствах.