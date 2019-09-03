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РИА Новости

Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС

18:20 03.09.2019 (обновлено: 23:59 03.09.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Skybot F-850 (робот "Федор")
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Робот "Федор", эксперимент с которым проводили на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, опубликовал в твиттере первое видео от первого лица.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21:13 мск, посадка в Казахстане — 7 сентября в 00:35 мск.
На видео, снятом камерами робота, видно, как "Федор" в модуле "Поиск" под наблюдением Овчинина включает электродрель без сверла, а затем пытается протереть руки полотенцем.
"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", — написал робот в твиттере.
"Федор" был перенесен на станцию 29 августа. Эксперимент с роботом космонавты проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября.
В первые два дня Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом.
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
1 сентября, 00:00РИА Новости
Робот "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем на МКС
В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы.
В понедельник космонавты усадили робота в корабле "Союз МС-14" для возвращения на Землю.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Космические новости в фотографиях, август 2019 года
© Роскосмос

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.

Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
1 из 15

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.

© Роскосмос
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 15
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.

Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.

Планетарная туманность NGC 2371 в созвездии Близнецы
3 из 15

Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.

Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
4 из 15

Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© Фото : Javier Manteca

Международная космическая станция летит на фоне Солнца.

МКС пролетает Солнце
5 из 15

Международная космическая станция летит на фоне Солнца.

© Фото : Javier Manteca
© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Evans

Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.

Двойная галактика UGC 2369 в созвездии Овна, похожая на будущий союз Млечного Пути и Туманности Андромеды
6 из 15

Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Evans
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS // Image processing by Kevin Gill

Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.

Новые фотографии Большого красного пятна Юпитера
7 из 15

Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS // Image processing by Kevin Gill
© NASA / Christina H. Koch

Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами.

Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами
8 из 15

Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами.

© NASA / Christina H. Koch
© ESA/Hubble & NASA, R. Wade

"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.

Фотография планетарной туманности NGC 2022 в созвездии Ориона
9 из 15

"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.

© ESA/Hubble & NASA, R. Wade
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano

Земля с борта Международной космической станции.

Земля с борта Международной космической станции
10 из 15

Земля с борта Международной космической станции.

© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen

Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.

Галактика NGC 3432 в созвездии Малый Лев.
11 из 15

Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen
© Фото : ESA/Luca Parmitano

Вид на Африку из космоса.

Африка с борта Международной космической станции
12 из 15

Вид на Африку из космоса.

© Фото : ESA/Luca Parmitano
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
13 из 15

Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Фото : Solar Dynamics Observatory

Вспышки на Солнце.

Солнце
14 из 15

Вспышки на Солнце.

© Фото : Solar Dynamics Observatory
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano

Вид на Мальдивы с борта МКС.

Мальдивы с Международной космической станции
15 из 15

Вид на Мальдивы с борта МКС.

© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
1 из 15

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.

© Роскосмос
2 из 15
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.
4 из 15

Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
5 из 15

Международная космическая станция летит на фоне Солнца.

© Фото : Javier Manteca
6 из 15

Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Evans
7 из 15

Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS // Image processing by Kevin Gill
8 из 15

Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами.

© NASA / Christina H. Koch
9 из 15

"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.

© ESA/Hubble & NASA, R. Wade
10 из 15

Земля с борта Международной космической станции.

© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
11 из 15

Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen
12 из 15

Вид на Африку из космоса.

© Фото : ESA/Luca Parmitano
13 из 15

Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 15

Вспышки на Солнце.

© Фото : Solar Dynamics Observatory
15 из 15

Вид на Мальдивы с борта МКС.

© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
541002115
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА Наука
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