Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Робот "Федор", эксперимент с которым проводили на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, опубликовал в твиттере первое видео от первого лица.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21:13 мск, посадка в Казахстане — 7 сентября в 00:35 мск.

На видео, снятом камерами робота, видно, как "Федор" в модуле "Поиск" под наблюдением Овчинина включает электродрель без сверла, а затем пытается протереть руки полотенцем.

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", — написал робот в твиттере.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019

"Федор" был перенесен на станцию 29 августа. Эксперимент с роботом космонавты проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября.

В первые два дня Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом.

В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы.

В понедельник космонавты усадили робота в корабле "Союз МС-14" для возвращения на Землю.