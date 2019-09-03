Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA— FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019
Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.
Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.
Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.
Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.
Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.
Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.
Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.
"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.
"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.
Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.
Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.
Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.
Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.
Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.
"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.
Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.