Космические новости в фотографиях, август 2019 года

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс гибели звезды в созвездии Близнецов.
Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.
Фото гигантских залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл.
Международная космическая станция летит на фоне Солнца.
Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.
Слияние двух галактик в созвездии Овна. Похожая судьба ждет Млечный Путь и Туманность Андромеды через четыре миллиарда лет.
Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.
Межпланетная станция Juno передала на Землю снимки Большого красного пятна на Юпитере, сделанные с нового ракурса.
Корабль SpaceX Dragon над Канадскими Скалистыми горами.
"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.
"Хаббл" получил фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей на гигантское зерно кофе или едва сформировавшийся зародыш.
Земля с борта Международной космической станции.
Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.
Спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва.
Вид на Африку из космоса.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Звездное небо над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Вспышки на Солнце.
Вид на Мальдивы с борта МКС.