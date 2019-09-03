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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

4 сентября: память священномученика Алексия

18:13 03.09.2019
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Религиозные праздники 4 сентября

Священномученик Алексий

Когда в 1922 году самарский священник Алексей Орлов, сын псаломщика, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, более четверти века прослуживший в разных самарских церквях, овдовел и принял монашеский постриг, он не мог не понимать, что вступает на путь, ведущий на Голгофу.
К этому времени массовый террор против церкви стал официальной политикой советского государства: в 1922 году по всей стране прошло 250 судебных процессов, сфабрикованных в связи с изъятием церковных ценностей, 732 человека оказалось на скамье подсудимых, многие были расстреляны. Активно применялась административная ссылка, которую ВЦИК ввел своим декретом от 10 августа 1922 года. Патриарх Тихон был заперт под домашний арест в Донском монастыре.
Параллельно с кампанией по изъятию церковных ценностей оформлялась система антирелигиозной пропаганды. В 1922 году появились газета "Атеист" под редакцией Шпицберга, газета "Безбожник" под редакцией Емельяна Ярославского, одноименный журнал, а потом на основе газеты был создан "Союз воинствующих безбожников", развивший бурную деятельность. За 15 лет после революции было издано 1700 наименований антирелигиозной литературы общим тиражом 40 миллионов экземпляров; церковных же изданий до 1944 года не издавалось вовсе.
Опытный грамотный священник, кандидат богословия, Алексей Орлов, став монахом, вскоре был возведен в епископский сан. В те времена это было обычным делом – церковь жила как на фронте, когда место убитых или раненых старших командиров и бою занимали лейтенанты, а то и простые солдаты.
В 1924 году епископ Алексий служил викарием в Тобольске, в 1927 году — в Ижевске, в 1930-м – в Астрахани. Его везде любили – он был человеком скромным, обаятельным, простым, жизнь вел аскетическую, молитвенную, ежедневно служил в храме.
Но в 1931 году его выслали из Астрахани сначала в Сызрань, потом в Омск, а в 1935-м арестовали, когда после закрытия в городе Знаменской церкви архиепископ "под видом своих именин созвал у себя на квартире нелегальное сборище сторонников, на котором выступал перед присутствовавшими с агитационной речью, призывая помолиться, чтобы избавить церковь и страну от бед и напастей".
На следствии выяснилось, что владыка разъяснял пастве пагубность раскола и обновленчества, оказывал материальную помощь ссыльному и репрессированному духовенству, содействовал бежавшим из ссылки священнослужителям, беспокоился о материальных нуждах вверенной ему паствы и остро реагировал на взрыв в Омске Ильинской церкви.
За все это его обвинили в руководстве "контрреволюционной пораженческой группой духовенства Тихоновской ориентации, распространении провокационных слухов о неизбежности гибели сов. власти и обработке верующих в пользу Японии, доказывая, что она является защитницей христианства".
Архиепископа Алексия приговорили к 5 годам ссылки в Казахстан, и в конце 1936 года он по этапу прибыл в город Мирзоян (ныне Тараз). Там он помогал организовывать церковную общину, составлял списки ее членов, писал заявления в райисполком, давал советы по регистрации и, несмотря на запреты властей, по просьбам верующих совершал требы.
А в мае 1937 года Мирзоянское РО НКВД арестовало архиепископа Алексия по обвинению в организации "контрреволюционного центра из церковников, монахов, попов, кулаков и офицеров, готовившего активное повстанческое выступление против советской власти для чего в разных населенных пунктах СССР были организованы рабочие общины, тайные монастыри, где под руководством епископов, попов и монахов проводились вербовки новых членов в к/р организацию, проводились пострижения".
26 августа года тройка при УНКВД по Южно-Казахстанской области за "антисоветскую деятельность, организацию нелегальных церковных общин и антисоветскую агитацию" приговорила его к расстрелу, и 4 сентября на расстрельном полигоне у Лисьей Балки близ города Чимкента архиепископа Омского Алексия Орлова расстреляли.
В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви он был причислен к лику святых как священномученик. Мощи его так и не нашли.
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