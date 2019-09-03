Под Кремлем построят музей

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного археологического музея на базе остатков фундамента храма, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля.

"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения", - говорится в сообщении на сайте Главгосэкспертизы.

Сообщается, что административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Отмечается, что в 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования. В ходе обследования ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

"Посетив новую достопримечательность Кремля, президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов. В результате на базе подземного сооружения было решено создать археологический музейный комплекс, который станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля", - добавляется в сообщении.

Согласно проекту, на минус первом этаже будущего музея разместят вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения, на минус втором – холл, зал музея, аппаратную мультимедийного оборудования и технические зоны. Общая площадь комплекса составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Кроме того, из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги.

Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений, по одобренному проекту, будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Кроме того, на территории предусмотрены проезд и тротуары из брусчатки, наружные лестницы и цветники.