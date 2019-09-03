Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T18:59Z
https://ria.ru/20190903/1558218327.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155821/68/1558216803_0:188:2973:1860_1036x0_80_0_0_9ac88ac9ef024be57a0ce6701fee0260.jpg
РИА Новости
Культура

Под Кремлем построят музей

18:07 03.09.2019 (обновлено: 18:59 03.09.2019)
483
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного археологического музея на базе остатков фундамента храма, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля.
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения", - говорится в сообщении на сайте Главгосэкспертизы.
Сообщается, что административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Отмечается, что в 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования. В ходе обследования ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.
"Посетив новую достопримечательность Кремля, президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов. В результате на базе подземного сооружения было решено создать археологический музейный комплекс, который станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля", - добавляется в сообщении.
Москва
7 января, 08:00Специальный репортаж
Из-под земли достали. Кто и зачем копал под Кремль
Согласно проекту, на минус первом этаже будущего музея разместят вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения, на минус втором – холл, зал музея, аппаратную мультимедийного оборудования и технические зоны. Общая площадь комплекса составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Кроме того, из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги.
Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений, по одобренному проекту, будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Кроме того, на территории предусмотрены проезд и тротуары из брусчатки, наружные лестницы и цветники.
"Экспозицию музея составят подлинные археологические раскопы, предметы, найденные во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции. Посещать музей можно будет небольшими группами до 20 человек в сопровождении экскурсовода", - говорится в сообщении.
1500022
Обсудить 0
КультурарелигияМосковский КремльГлавгосэкспертиза РоссииМоскваРоссия
Рекомендуем
Мэр Лондона Садик Хан
Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
РИА
Новости
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
Московское метро
Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
Лента
новостей
Жаир Болсонару
Президент Бразилии хочет запретить "гендерную идеологию" в школах
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
Самолет СУ-25УБ
"Черные ящики" разбившегося на Ставрополье Су-25 не нашли
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
Сборка турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100
В ГСС прокомментировали сообщения об отказе от создания укороченного SSJ
Самолет в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево столкнулись два самолета
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Лента новостейМолния