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РИА Новости

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

17:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
Также предлагается проработать вопрос наделения специальной государственной компании функциями по координации работы таких недропользователей.
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Кроме того, законопроект должен предусматривать возможность продления сроков выполнения лицензионных обязательств по пользованию участком недр на шельфе Арктической зоны РФ и изменения иных лицензионных условий исключительно по решению правительства РФ на основании согласованных предложений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
"Минвостокразвития России совместно с Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобороны России и ФСБ России внести в правительство РФ в установленном порядке проект федерального закона", - говорится в документе.
Кроме того, сообщается, что Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития РФ совместно с Банком России и ВЭБ.РФ необходимо представить в правительство согласованные предложения о повышении доступности проектного финансирования разработки углеводородных месторождений на шельфе Арктики с учетом целесообразности финансирования по ставке 2–3% годовых в валюте, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты – заемщики.
Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".
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