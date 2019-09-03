Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Также предлагается проработать вопрос наделения специальной государственной компании функциями по координации работы таких недропользователей.

Кроме того, законопроект должен предусматривать возможность продления сроков выполнения лицензионных обязательств по пользованию участком недр на шельфе Арктической зоны РФ и изменения иных лицензионных условий исключительно по решению правительства РФ на основании согласованных предложений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

"Минвостокразвития России совместно с Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобороны России и ФСБ России внести в правительство РФ в установленном порядке проект федерального закона", - говорится в документе.

Кроме того, сообщается, что Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития РФ совместно с Банком России и ВЭБ.РФ необходимо представить в правительство согласованные предложения о повышении доступности проектного финансирования разработки углеводородных месторождений на шельфе Арктики с учетом целесообразности финансирования по ставке 2–3% годовых в валюте, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты – заемщики.