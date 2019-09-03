Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Организаторы онлайн-марафона "Ночь выборов-2019", который пройдет в единый день голосования 8 сентября, надеются на участие в нем главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой, сообщил глава оргкомитета Дмитрий Гусев.
"Мы ждем, как всегда, коллег из ЦИК. В прошлый раз у нас была Элла Александровна, посмотрим, кто будет в этот раз. Но мы ее очень-очень ждем, чтобы она могла что-нибудь интересное и полезное рассказать по ходу голосования, по итогам голосования", - сказал Гусев на пресс-конференции.
Ранее Гусеев рассказал, что среди приглашенных на "Ночь выборов-2019" - лидеры политических партий, кандидаты от различных партий, в том числе в Мосгордуму, представители шоу-бизнеса, блогеры, журналисты, политологи, политтехнологи.
"Ночь выборов", как указано на сайте проекта, подразумевает открытое обсуждение результатов голосований и наблюдение за ходом выборов в реальном времени. Онлайн-марафон в этом году пройдет в четвертый раз.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.