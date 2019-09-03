Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой

"Мы ждем, как всегда, коллег из ЦИК. В прошлый раз у нас была Элла Александровна, посмотрим, кто будет в этот раз. Но мы ее очень-очень ждем, чтобы она могла что-нибудь интересное и полезное рассказать по ходу голосования, по итогам голосования", - сказал Гусев на пресс-конференции.