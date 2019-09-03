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РИА Новости

Уроженца Дагестана, воевавшего за ИГ*, приговорили к восьми годам колонии

17:32 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил уроженца Дагестана Сайфулу Махмудова к 8 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства"*, сообщил журналистам представитель пресс-службы суда.
Суд установил, что с июня 2013 по июнь 2015 года Махмудов был участником "Исламского государства" на территории Сирии. "При этом Махмудов… осуществлял вооруженную охрану объектов, подконтрольных ИГ*, перевозку и обучение ее членов, а с марта по июнь 2015 года участвовал с использованием автоматического оружия в боевых действиях в городе Ракке и других городах вблизи Алеппо", - отметил представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Участие в незаконном вооруженном формировании" и "Участие в деятельности террористической организации". "В соответствии с приговором суда Махмудов признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы, срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметил представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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