В Казахстан прибыли поисковики ЦВО для встречи робота "Федора" из космоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к поисково-спасательному обеспечению посадки космического корабля "Союз МС-14" в Казахстане, на борту которого находится робот Skybot-850 "Федор", сообщает пресс-служба ЦВО.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21.13 мск, посадка в Казахстане – 7 сентября в 0.35 мск.

"Военнослужащие перебазировались с военного аэродрома "Упрун" в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане для контроля посадки космического корабля. Они будут находиться на траектории полета транспортного пилотируемого корабля", – говорится в сообщении.