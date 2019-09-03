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РИА Новости

В Казахстан прибыли поисковики ЦВО для встречи робота "Федора" из космоса

17:21 03.09.2019
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© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Федор"
Робот Федор
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к поисково-спасательному обеспечению посадки космического корабля "Союз МС-14" в Казахстане, на борту которого находится робот Skybot-850 "Федор", сообщает пресс-служба ЦВО.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21.13 мск, посадка в Казахстане – 7 сентября в 0.35 мск.
"Военнослужащие перебазировались с военного аэродрома "Упрун" в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане для контроля посадки космического корабля. Они будут находиться на траектории полета транспортного пилотируемого корабля", – говорится в сообщении.
В состав поисково-спасательной группы входят 8 вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, 5 из которых – поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также 130 военнослужащих. Вся техника обеспечена необходимым оборудованием, уточнили в ЦВО.
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Центральный военный округМеждународная космическая станцияРоскосмосКазахстанРИА Наука
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