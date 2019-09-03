Спасенный в горах подросток рассказал, что хочет снова покорить Эльбрус

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 3 сен - РИА Новости. Спасенный на вершине Эльбруса юноша чувствует себя нормально и планирует после акклиматизации и более ответственной подготовки ещё раз взойти на самую высокую точку Европы, но на этот раз не один, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Замерзающего на вершине Эльбруса юношу нашла в понедельник утром группа победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Пострадавший рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11-м классе в городе Череповце. Согласно его рассказу, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и вскоре потерял сознание. Игорю оказали первую помощь, после чего семеро из 17 участников восхождения спустили Игоря с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около 5 тысяч метров, где передали его МЧС. Подростка отвезли на скорой помощи в детскую республиканскую больницу КБР в Нальчике.

Во вторник гендиректор АНО Алексей Комиссаров и один из "лидеров России", принимавший участие в восхождении, Олег Жданеев навестили подростка в больнице.

"Я захотел пойти на какую-нибудь гору этим летом... Россия - реально огромная страна, у нас есть огромное множество гор, в том числе самая высокая гора Европы – Эльбрус, звучит так классно, надо сходить. Узнавал что-то, но то, что я смог узнать за три недели о подготовке в интернете, этого совершенно недостаточно. Все могло иначе получиться, если бы меня не нашли, или я упал бы куда-нибудь. Надо ответственно подходить. Я потом взойду на Эльбрус, только надо акклиматизироваться и найти команду. Теперь с новым опытом, в следующий раз я смогу лучше, я смогу не потерять сознание на вершине", - приводит слова Игоря пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".