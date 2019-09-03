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РИА Новости

Зюганов написал Путину открытое письмо про выборы

16:31 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и Геннадия Зюганова
Встреча Владимира Путина и Геннадия Зюганова
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо про выборы, отметив, что они предназначены для конструктивного диалога, а не для политтехнологий.
"Согласно конституции России, её многонациональный народ – единственный источник власти в нашей стране. Непосредственным выражением воли народа являются честные и свободные выборы. Обязанность президента – гарантировать исполнение воли граждан", - говорится в опубликованном на сайте партии обращении в преддверии самых крупных за последние годы выборов регионального и муниципального уровней.
"Выборы предназначены для конструктивного диалога, а не для грязных политтехнологий. В стране назрели перемены. Они возможны и необходимы. Только они защитят Россию от экстремистов, мечтающих вернуть нас в злые 90-е. Мы не имеем права допустить новых трагедий. Мы должны проводить политику в своих интересах. Россия сама, не по указке из Вашингтона, призвана определять, как ей жить и действовать, мечтать и созидать", - подчеркнул лидер КПРФ.
Он утверждает, что на этих выборах КПРФ и народно-патриотические силы "сталкиваются с бесцеремонным давлением".
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
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Трагических событий августа 1991 года можно было избежать, считает Зюганов
В качестве примера Зюганов привел внесенные перед выборами в законодательство свыше ста поправок, ситуацию в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии, сложности в деле агитации, организации встреч с избирателями, предоставлении залов, согласовании массовых мероприятий.
"Моё обращение к Вам носит публичный характер. Я убеждён и настаиваю: власть обязана гарантировать чистые и честные выборы. Это они дают шанс для конструктивного диалога власти и общества. Они являются способом обеспечить цивилизованный политический процесс. Именно такие выборы дают возможность напомнить гражданам, что мы – сильный и талантливый народ, способный преодолеть любые препятствия и невзгоды", - говорится в письме.
"Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения Основного закона страны. Без реализации предлагаемых нами мер стратегические задачи, названные в посланиях и указах президента, не решить. Убеждён в необходимости Вашего прямого обращения ко всем структурам и уровням власти с требованием обеспечить чистоту избирательного процесса, равенства всех политических сил и кандидатов на финише избирательной гонки. Честные и достойные выборы – реальный шанс, чтобы проложить путь к выходу из системного кризиса", - заключил Зюганов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
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