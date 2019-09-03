В ДНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За истекшие сутки враг четыре раза открывал огонь по нашей территории. Под огнем оказались населенные пункты Коминтерново, Зайцево и поселок шахты "Трудовская" в Петровском районе города Донецка, по которым враг выпустил восемь гранат из гранатометов различного типа, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела в поселке Зайцево сгорел дом", - заявил представитель ведомства.

Ранее в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков в Донбассе за сутки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.