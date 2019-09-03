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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях перемирия за сутки

16:22 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За истекшие сутки враг четыре раза открывал огонь по нашей территории. Под огнем оказались населенные пункты Коминтерново, Зайцево и поселок шахты "Трудовская" в Петровском районе города Донецка, по которым враг выпустил восемь гранат из гранатометов различного типа, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела в поселке Зайцево сгорел дом", - заявил представитель ведомства.
Ранее в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков в Донбассе за сутки.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
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